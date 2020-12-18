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  • Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

18 декабря 2020, 16:44
6

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проблемы «Тамбова», который имеет многомиллионные долги по зарплате перед футболистами.

«Мне ничего не известно про переезд в Саранск, но у них есть определeнные проблемы. Первая – это стадион. Губернатор нам сказал, что очень важно, чтобы команда вернулась в Тамбов, но в этом году из-за сложившейся ситуации было тяжело заниматься стадионом.

Добавилась вторая проблема – задолженности. При лицензировании клубом было предоставлено гарантийное письмо, поэтому «Тамбов» процедуру прошeл. Сейчас же, несмотря на наличие этого гарантийного письма, область и клуб не выполняют свои обязательства по выплатам.

Мы должны понимать, что проблема «Тамбова» – системная. Еe можно решить жeстким ужесточением правил лицензирования, но в таком случае в РПЛ останется пять-шесть клубов», – сказал Дюков.

  • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • В отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.

Дюков: «Мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной России в Лиге наций»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (6)
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nemolod
1608306750
Получается,чтобы получить лицензию клубу достаточно гарантийного письма? Но это не является гарантией,если оно не подкреплено материально-даже в простом ломбарде никто денег не даст,пока что-нибудь ценное не предложишь в залог!
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erma
1608310340
Посмотрел на игру наших в Европе и понял: нам больше и не нужно! Зато все игры в Москве-Питере-Краснодаре! Лафа!
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Пельш 1
1608314385
А может просто Дюкову свалить с поста и забрать с собой своих корешей уродов?
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NewLife
1608314646
Алиса и Базилио про Дюкова: "Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки. Kакое небо голубое! Мы не поклонники разбоя: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь.
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Hektor 84
1608325719
Раздутые зарплаты игрочишек. Уберите из них несколько нулей и можно смело даже расширить лигу. И желающих в ней играть станет больше. Даже в середняках и аутсайдерах игрочишки получают не примерное бабло.
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