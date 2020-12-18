Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проблемы «Тамбова», который имеет многомиллионные долги по зарплате перед футболистами.

«Мне ничего не известно про переезд в Саранск, но у них есть определeнные проблемы. Первая – это стадион. Губернатор нам сказал, что очень важно, чтобы команда вернулась в Тамбов, но в этом году из-за сложившейся ситуации было тяжело заниматься стадионом.

Добавилась вторая проблема – задолженности. При лицензировании клубом было предоставлено гарантийное письмо, поэтому «Тамбов» процедуру прошeл. Сейчас же, несмотря на наличие этого гарантийного письма, область и клуб не выполняют свои обязательства по выплатам.

Мы должны понимать, что проблема «Тамбова» – системная. Еe можно решить жeстким ужесточением правил лицензирования, но в таком случае в РПЛ останется пять-шесть клубов», – сказал Дюков.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

В отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.

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