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    Дюков: «Если ужесточить лицензирование, в РПЛ останется пять-шесть клубов»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал проблемы «Тамбова», который имеет многомиллионные долги по зарплате перед футболистами.

    «Мне ничего не известно про переезд в Саранск, но у них есть определeнные проблемы. Первая – это стадион. Губернатор нам сказал, что очень важно, чтобы команда вернулась в Тамбов, но в этом году из-за сложившейся ситуации было тяжело заниматься стадионом.

    Добавилась вторая проблема – задолженности. При лицензировании клубом было предоставлено гарантийное письмо, поэтому «Тамбов» процедуру прошeл. Сейчас же, несмотря на наличие этого гарантийного письма, область и клуб не выполняют свои обязательства по выплатам.

    Мы должны понимать, что проблема «Тамбова» – системная. Еe можно решить жeстким ужесточением правил лицензирования, но в таком случае в РПЛ останется пять-шесть клубов», – сказал Дюков.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • В отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +6519

      NewLife 2 часа назад

      Алиса и Базилио про Дюкова:
      "Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки. Kакое небо голубое! Мы не поклонники разбоя: на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним что хошь.

      0
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      Рейтинг: +662

      Пельш 1 2 часа назад

      А может просто Дюкову свалить с поста и забрать с собой своих корешей уродов?

      1
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      Рейтинг: +2991

      erma 4 часа назад

      Посмотрел на игру наших в Европе и понял: нам больше и не нужно! Зато все игры в Москве-Питере-Краснодаре! Лафа!

      2
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      Рейтинг: +2412

      nemolod 5 часов назад

      Получается,чтобы получить лицензию клубу достаточно гарантийного письма? Но это не является гарантией,если оно не подкреплено материально-даже в простом ломбарде никто денег не даст,пока что-нибудь ценное не предложишь в залог!

      0
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      Рейтинг: -1213

      Стыдно за зенит 6 часов назад

      Убрать госкормушки, пусть играет 5-6 частных клубов.

      4
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      Рейтинг: +2991

      erma > Стыдно за зенит 4 часа назад

      Точно!

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