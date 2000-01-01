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    Игнашевич – о «Торпедо»: «Атакующая модель «Лейпцига» чем-то похожа на нашу»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сравнил стиль игры московского клуба и «Лейпцига».

    – Игра какого клуба для вас является эталонной?

    – Мне очень нравится немецкий «Лейпциг», это очень гибкая в тактическом плане команда. Она подстраивается под всех соперников – и под слабых, и под сильных.

    Можно еще назвать«Ливерпуль», который почти всегда играет по одной схеме и при этом доминирует. Хочется понять, какой тренировочный процесс у Клоппа, что он такого делает, что футболисты и ментально, и физически настолько мощно выглядят.

    Можно впечатляться игрой мадридского «Атлетико»: команда играет вторым номером, еe атакующая группа очень организованно действует при обороне своих ворот. Я показывал ребятам из «Торпедо», как крайние полузащитники «Атлетико» страхуют крайних защитников, забегая чуть ли не во вратарскую площадь. Далеко не в каждой топ-команде такое увидишь.

    Например, в «Манчестер Сити» Марез или де Брюйне точно не окажутся в своей штрафной или вратарской. Но в целом, больше всего мне нравится «Лейпциг», атакующая модель этой команды чем-то похожа на нашу.

    • «Торпедо» идет на четвертом месте в ФНЛ, набрав 53 очка.
    • Отрыв от пятой строчки – четыре очка.

    Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9691

      paracetamol 1 час назад

      Сиди в ФНЛ и не рыпайся никуда!

      0
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      Рейтинг: +7487

      alp 4 часа назад

      может, все таки наоборот? ))) атакующая модель торпедо похожа на модель лейпцига ))

      0
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      Рейтинг: +1392

      Алехсбургер. 4 часа назад

      "История лошади".
      БДТ 1975 год.

      0
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      Рейтинг: +838

      Dr.Metal 5 часов назад

      Ага и тренеры Реала на стажировку скоро к Игнашевичу поедут )

      0
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