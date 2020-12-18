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  • Игнашевич – о «Торпедо»: «Атакующая модель «Лейпцига» чем-то похожа на нашу»

Игнашевич – о «Торпедо»: «Атакующая модель «Лейпцига» чем-то похожа на нашу»

18 декабря 2020, 10:49
5

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сравнил стиль игры московского клуба и «Лейпцига».

– Игра какого клуба для вас является эталонной?

– Мне очень нравится немецкий «Лейпциг», это очень гибкая в тактическом плане команда. Она подстраивается под всех соперников – и под слабых, и под сильных.

Можно еще назвать«Ливерпуль», который почти всегда играет по одной схеме и при этом доминирует. Хочется понять, какой тренировочный процесс у Клоппа, что он такого делает, что футболисты и ментально, и физически настолько мощно выглядят.

Можно впечатляться игрой мадридского «Атлетико»: команда играет вторым номером, еe атакующая группа очень организованно действует при обороне своих ворот. Я показывал ребятам из «Торпедо», как крайние полузащитники «Атлетико» страхуют крайних защитников, забегая чуть ли не во вратарскую площадь. Далеко не в каждой топ-команде такое увидишь.

Например, в «Манчестер Сити» Марез или де Брюйне точно не окажутся в своей штрафной или вратарской. Но в целом, больше всего мне нравится «Лейпциг», атакующая модель этой команды чем-то похожа на нашу.

  • «Торпедо» идет на четвертом месте в ФНЛ, набрав 53 очка.
  • Отрыв от пятой строчки – четыре очка.

Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Германия. Бундеслига Торпедо РБ Лейпциг Игнашевич Сергей
Комментарии (5)
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Dr.Metal
1608279112
Ага и тренеры Реала на стажировку скоро к Игнашевичу поедут )
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Алехсбургер.
1608283255
"История лошади". БДТ 1975 год.
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alp
1608283332
может, все таки наоборот? ))) атакующая модель торпедо похожа на модель лейпцига ))
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paracetamol
1608291415
Сиди в ФНЛ и не рыпайся никуда!
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zigbert
1608301128
Сергей попробуй хотя бы вернуть Торпедо в РПЛ, используя более простую модель.
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