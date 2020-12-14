Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона ФНЛ.

– Мы можем бороться за четвeрку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четвeрку не попадeм, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным.

В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ, а потом сразу начали первенство в ФНЛ.

«Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошeлся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ. «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ.

– Перед командой стоит задача выйти в Премьер-лигу в этом сезоне?

– Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всe-таки попасть в РПЛ.