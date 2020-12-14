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  • Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

14 декабря 2020, 13:28
5

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона ФНЛ.

– Мы можем бороться за четвeрку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четвeрку не попадeм, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным.

В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ, а потом сразу начали первенство в ФНЛ.

«Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошeлся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ. «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ.

– Перед командой стоит задача выйти в Премьер-лигу в этом сезоне?

Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всe-таки попасть в РПЛ.

  • «Торпедо» идет на четвертом месте в ФНЛ, набрав 53 очка.
  • Отрыв от пятой строчки – четыре очка.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Торпедо Игнашевич Сергей
Комментарии (5)
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Fusballer
1607942985
Командам, название которых начинается на букву Т не везет в РПЛ: Тосно, Тамбов... Терек и тот от греха подальше переименовали. Так что задуматься надо.
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Tsigan
1607943883
Может вы и выидете в рпл только зачем вы там нужны? Кого вы представляете? Сами себя видимо.
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DOCTOR PENALTY
1607945160
Если перевести на русский язык всю эту муть, что сказал Игнашевич, то получится: " В РПЛ делать нам не х**!"
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vladimir-7
1607948271
В прошлом году Торпедо хотело выйти в РПЛ, но внутренняя неразбериха помешала это сделать, а в этом году вам гораздо труднее попасть в РПЛ, поэтому особо и не стоит эта задача, так надежда на вдруг. Основная у вас проблема в деньгах.
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anri1703
1607953951
кто знает может Игнашевич зимой цска возглавит а почему бы и нет
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