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    Игнашевич – о «Торпедо» в РПЛ: «Летом мы не укреплялись под эту задачу. Постараемся усилиться и попасть в РПЛ»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона ФНЛ.

    – Мы можем бороться за четвeрку. Постараемся усилиться, поработать над слабыми местами зимой. Если усилимся и в четвeрку не попадeм, то тогда сезон, конечно, можно будет признать неудовлетворительным.

    В прошлом сезоне, кстати, не было таких сильных команд, как «Крылья Советов» и «Оренбург». Они вылетели из Премьер-лиги, были на ходу, провели последние восемь туров в РПЛ, а потом сразу начали первенство в ФНЛ.

    «Оренбург», например, первые 10-12 матчей катком прошeлся по соперникам, там у них состав, на 90 процентов оставшийся с РПЛ. «Крылья Советов» поменяли половину состава, но довольно быстро стабилизировали игру. Эти два клуба по своим возможностям, составу и бюджету выделяются на фоне остальных в ФНЛ.

    – Перед командой стоит задача выйти в Премьер-лигу в этом сезоне?

    Задачи «выйти – кровь из носа» не стоит. Летом все поменялось, мы не укреплялись под эту задачу. Ушли лидеры, а заменили их молодые ребята. Постараемся во второй части сезона исправить все ошибки, укрепиться и всe-таки попасть в РПЛ.

    • «Торпедо» идет на четвертом месте в ФНЛ, набрав 53 очка.
    • Отрыв от пятой строчки – четыре очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1568

      anri1703 3 часа назад

      кто знает может Игнашевич зимой цска возглавит а почему бы и нет

      1
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      Рейтинг: +14593

      vladimir-7 5 часов назад

      В прошлом году Торпедо хотело выйти в РПЛ, но внутренняя неразбериха
      помешала это сделать, а в этом году вам гораздо труднее попасть в РПЛ, поэтому особо и не стоит эта задача, так надежда на вдруг. Основная у вас проблема в деньгах.

      0
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      Рейтинг: +19376

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Если перевести на русский язык всю эту муть, что сказал Игнашевич, то получится: " В РПЛ делать нам не х**!"

      0
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      Рейтинг: +1367

      Tsigan 6 часов назад

      Может вы и выидете в рпл только зачем вы там нужны? Кого вы представляете? Сами себя видимо.

      -1
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      Рейтинг: +1453

      Fusballer 6 часов назад

      Командам, название которых начинается на букву Т не везет в РПЛ: Тосно, Тамбов... Терек и тот от греха подальше переименовали. Так что задуматься надо.

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