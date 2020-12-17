Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    РПЛ. «Ахмат» и «Рубин» обошлись без голов

    «Ахмат» и «Рубин» не смогли отправить мяч в ворота. Команды сыграли вничью в очном матче в третий раз подряд.

    Оба клуба проведут зимнюю паузу во второй половине турнирной таблицы.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Уциев, 84), Силва, Харин (Швец, 72), Мелкадзе (Альсултанов, 46).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Макаров, Йевтич, Абильгор, Хван Ин Бом, Игнатьев (Климов, 74).

    Предупреждения: Пуцко, 27 – Йевтич, 22; Хван, 68; Абильгор, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2020 21:50
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5440

      Рубинище 9 часов назад

      Сложный матч, поле белое от снега.. молодцы..Ничья не проигрыш, могли забить ведь. Когда Макаров вовремя пасовать начнёт? сколько можно передерживать. обвел раз отдай-зачем Меси исполнять, Слуцкий исправит-будет супер футболист.. Игнатьева похвалю, старается, скидывает как надо-в следующем году прорвёт. Как нам Квичи и Деспота не хватает с ними бы выиграли конечно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru