РПЛ. «Ахмат» и «Рубин» обошлись без голов

«Ахмат» и «Рубин» не смогли отправить мяч в ворота. Команды сыграли вничью в очном матче в третий раз подряд.

Оба клуба проведут зимнюю паузу во второй половине турнирной таблицы.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Уциев, 84), Силва, Харин (Швец, 72), Мелкадзе (Альсултанов, 46).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Макаров, Йевтич, Абильгор, Хван Ин Бом, Игнатьев (Климов, 74).

Предупреждения: Пуцко, 27 – Йевтич, 22; Хван, 68; Абильгор, 90+3.

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