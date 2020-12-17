РПЛ. «Ахмат» и «Рубин» обошлись без голов

Сложный матч, поле белое от снега.. молодцы..Ничья не проигрыш, могли забить ведь. Когда Макаров вовремя пасовать начнёт? сколько можно передерживать. обвел раз отдай-зачем Меси исполнять, Слуцкий исправит-будет супер футболист.. Игнатьева похвалю, старается, скидывает как надо-в следующем году прорвёт. Как нам Квичи и Деспота не хватает с ними бы выиграли конечно.
«Ахмат» и «Рубин» не смогли отправить мяч в ворота. Команды сыграли вничью в очном матче в третий раз подряд.
Оба клуба проведут зимнюю паузу во второй половине турнирной таблицы.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 0:0
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Уциев, 84), Силва, Харин (Швец, 72), Мелкадзе (Альсултанов, 46).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Макаров, Йевтич, Абильгор, Хван Ин Бом, Игнатьев (Климов, 74).
Предупреждения: Пуцко, 27 – Йевтич, 22; Хван, 68; Абильгор, 90+3.