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    Нобоа: «Тедеско пожал мне руку и сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча.

    «Пожал ли мне руку Тедеско после матча? Конечно. Уважение всегда должно быть — выиграл ты или проиграл, даже в три мяча. Футбол — это праздник, а не война. И после матча я сказал ему: «Удачи вам в следующей игре». Знаю, что эта игра — с «Зенитом». Но пожелание удачи — это чтобы не было травм и чтобы получился красивый футбол.

    Жиго сказал мне: «Что ты все время забиваешь «Спартаку»!» Я улыбнулся. Видно, что уважение действительно есть. И с Тедеско обменялись рукопожатиями. Было заметно, что он чуть-чуть сердит на судью, но я подошел и пожелал удачи. Он пожал мне руку, все было нормально. И сам сказал: «Браво, «Сочи», браво!» – сказал Нобоа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -138

      Спартач80 1 час назад

      Ну Нобоа то играл чисто,а не как вротенберг-деньгами,как и его шестёрка Бородин.

      1
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      Рейтинг: -453

      net zenit1967 1 час назад

      щаз алармопсовые клонами отметятся и набегут брызгать слюнями и парашей!админы вы уж побольше клонов то регистрируйте!а то сколько времени ......ну вы поняли

      0
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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 2 часа назад

      Интересно Дсюпе тоже будет руку жать?

      1
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      Рейтинг: +10270

      JTherry > InterMilLano1908 1 час назад

      у него же щетина на ладонях)

      0
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Браво, пингвинчик!

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