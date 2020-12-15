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  • Нобоа: «Тедеско пожал мне руку и сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

Нобоа: «Тедеско пожал мне руку и сказал: «Браво, «Сочи», браво!»

15 декабря 2020, 18:00
5

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча.

«Пожал ли мне руку Тедеско после матча? Конечно. Уважение всегда должно быть — выиграл ты или проиграл, даже в три мяча. Футбол — это праздник, а не война. И после матча я сказал ему: «Удачи вам в следующей игре». Знаю, что эта игра — с «Зенитом». Но пожелание удачи — это чтобы не было травм и чтобы получился красивый футбол.

Жиго сказал мне: «Что ты все время забиваешь «Спартаку»!» Я улыбнулся. Видно, что уважение действительно есть. И с Тедеско обменялись рукопожатиями. Было заметно, что он чуть-чуть сердит на судью, но я подошел и пожелал удачи. Он пожал мне руку, все было нормально. И сам сказал: «Браво, «Сочи», браво!» – сказал Нобоа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Нобоа Кристиан Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1608044806
Браво, пингвинчик!
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InterMilLano1908
1608045954
Интересно Дсюпе тоже будет руку жать?
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zigbert
1608054276
Спортивная злость должна быть только на поле а вне его соперники должны уважать друг друга, как бы это не было обидно.
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