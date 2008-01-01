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    Дюков стал кандидатом на должность президента РФС

    Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.

    «15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад». По его итогам президентом МРО на четырехлетний срок была единогласно избрана президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

    Собрание выдвинуло кандидатуру Елены Илюхиной для избрания в состав исполкома Российского футбольного союза, а также кандидатуру Александра Дюкова для избрания на пост президента РФС в феврале 2021 года», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
    • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии28
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      Рейтинг: +41336

      MaxRnD 35 минут назад

      Ему бы в Думу, да ещё крепостных душ двести

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1498

      Fusballer 1 час назад

      Опять?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1346

      ySS 1 час назад

      РФС и РПЛ насквозь провонялись пропаном

      4
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      Рейтинг: +1346

      ySS 1 час назад

      Кому-то интересна эта формальная возня?
      Время поменять генерального директора газпром-нефти на генерального директора газпром-экпорта ещё не пришло...)

      3
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      Рейтинг: +74

      cheser1970 1 час назад

      не понял он что политик???) пускай сидит в футболе)

      0
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      Рейтинг: +1455

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Я в футболе ноль, но как то управлял очень большим количеством людей. Так вот, хоть и не понимаю, но не понимаю если Российский футбол провалился в Европе, судейские скандалы на первом месте и опять тот же кто натворил чудес? А кто понесет ответственность за то, что натворил? Никто? Так зачем же вы его опять выдвигаете? Вы нас за идиотов держите???

      1
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      Рейтинг: +5265

      nik55 > Retiremen_VMF 1 час назад

      был Мудко----поднял футбол до невиданных высот и теперь очередной мудак будет руководить футболом а потом все скажут а почему сборная плохо играет ?

      0
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      Рейтинг: +6425

      NewLife > Retiremen_VMF 31 минуту назад

      Он манекен, под прикрытием которого чиновнички вершат свои дела. Как может хватать время у человека руководить громадной нефтяной компанией и РФС - это нереально.

      0
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      Рейтинг: +19765

      Боцман59rus 1 час назад

      Цирк

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      Рейтинг: +6425

      NewLife 2 часа назад

      Вопросы есть ? Вопросов нет !

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      Рейтинг: +5828

      maior-60 2 часа назад

      Хвастуна Медведева - в замы, а то заглох чего-то после обсёра в ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну, в общем, поздравляем с победой на перевыборах.

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