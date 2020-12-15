Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дюков стал кандидатом на должность президента РФС

15 декабря 2020, 17:42
25

Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.

«15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад». По его итогам президентом МРО на четырехлетний срок была единогласно избрана президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

Собрание выдвинуло кандидатуру Елены Илюхиной для избрания в состав исполкома Российского футбольного союза, а также кандидатуру Александра Дюкова для избрания на пост президента РФС в феврале 2021 года», – сообщает пресс-служба РФС.

  • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
  • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
  • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нуф-Нуф
1608043750
Где адекватные альтернативные кандидаты? Почему молчит остальная Россия?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1608044473
Ну, в общем, поздравляем с победой на перевыборах.
Ответить
maior-60
1608044539
Хвастуна Медведева - в замы, а то заглох чего-то после обсёра в ЛЧ.
Ответить
NewLife
1608044945
Вопросы есть ? Вопросов нет !
Ответить
ySS
1608047315
Кому-то интересна эта формальная возня? Время поменять генерального директора газпром-нефти на генерального директора газпром-экпорта ещё не пришло...)
Ответить
ySS
1608047417
РФС и РПЛ насквозь провонялись пропаном
Ответить
Fusballer
1608049026
Опять?
Ответить
MaxRnD
1608051150
Ему бы в Думу, да ещё крепостных душ двести
Ответить
SaveAS
1608054245
Окончательно хотят наш спорт разрушить!
Ответить
Пельш 1
1608061304
И после этого мы увидим перемены к лучшему? Да ну на..уй!!!!
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
17
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+