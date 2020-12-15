Дюков стал кандидатом на должность президента РФС

Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.

«15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад». По его итогам президентом МРО на четырехлетний срок была единогласно избрана президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

Собрание выдвинуло кандидатуру Елены Илюхиной для избрания в состав исполкома Российского футбольного союза, а также кандидатуру Александра Дюкова для избрания на пост президента РФС в феврале 2021 года», – сообщает пресс-служба РФС.