Дюков стал кандидатом на должность президента РФС

Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад» выдвинуло кандидатуру действующего президента РФС Александра Дюкова на перевыборы, которые состоятся в феврале 2021 года.
«15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад». По его итогам президентом МРО на четырехлетний срок была единогласно избрана президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.
Собрание выдвинуло кандидатуру Елены Илюхиной для избрания в состав исполкома Российского футбольного союза, а также кандидатуру Александра Дюкова для избрания на пост президента РФС в феврале 2021 года», – сообщает пресс-служба РФС.
- Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
- С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
- С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».
Источник: сайт РФС