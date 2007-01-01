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    Комиссия РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», но правильно удалил Погребняка

    Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения ЦСКА и «Урала» по поводу качества судейства в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

    «Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.

    Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.

    Судья правильно вынес второе предупреждение Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

    Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», – говорится в сообщении на сайте РФС.

    • Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку Погребняку за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 2 часа назад

      Новшества с игрой рукой привели только к большей путанице. Прижатая
      или не прижатая рука, при отскоке от ноги в руку, от земли в руку, мог
      игрок убрать руку или нет, увеличил площадь тела от руки или нет, умышленно сыграл рукой или нет и т.д.

      0
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      Рейтинг: -138

      Спартач80 > vladimir-7 2 часа назад

      Ух ты,переобувающийся пони!!!А чего ж ты на нашей ветке срёшь,клуха ты глупая,если видишь,что топят и вас и нас?!!!

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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 > Спартач80 1 час назад

      Мне безразлично какая ветка или ствол, мне главное,
      чтобы было всё понятно, а что касается спартака, то
      за него не выступаю никогда, только если это выгодно
      ЦСКА, то могу пожелать ему удачи. Ни один, уважающий
      себя болельщик любой команды, переживать за спартак не будет.

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      Рейтинг: +18657

      bset 3 часа назад

      Новость: "В первом тайме надо было пенальти ставить, но не поставили. Во втором тайме не надо было пенальти ставить, но поставили"
      Заголовок: "Пенальти был назначен ошибочно"

      Журналюхи такие журналюхи

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      Рейтинг: +869

      Spirit_78 4 часа назад

      Уткин как всегда опозорился своим высером против Зенита. Якобы судья помог потерять очки конкурентам.

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      Рейтинг: +827

      Dr.Metal 4 часа назад

      Вот вот, а тут тренера снимают.

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