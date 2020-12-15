Комиссия РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», но правильно удалил Погребняка

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения ЦСКА и «Урала» по поводу качества судейства в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.

Судья правильно вынес второе предупреждение Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», – говорится в сообщении на сайте РФС.