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  • Комиссия РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», но правильно удалил Погребняка

Комиссия РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», но правильно удалил Погребняка

15 декабря 2020, 15:46
7

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения ЦСКА и «Урала» по поводу качества судейства в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.

Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.

Судья правильно вынес второе предупреждение Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», – говорится в сообщении на сайте РФС.

  • Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку Погребняку за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Погребняк Павел
Комментарии (7)
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Dr.Metal
1608036561
Вот вот, а тут тренера снимают.
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Spirit_78
1608037821
Уткин как всегда опозорился своим высером против Зенита. Якобы судья помог потерять очки конкурентам.
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vladimir-7
1608044837
Новшества с игрой рукой привели только к большей путанице. Прижатая или не прижатая рука, при отскоке от ноги в руку, от земли в руку, мог игрок убрать руку или нет, увеличил площадь тела от руки или нет, умышленно сыграл рукой или нет и т.д.
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ySS
1608053730
В этом туре в РПЛ новая трактовка контактов руки с мячом) Вот уж действительно, закон как дышло, куда повернул, туда и вышло)) Браво отличным менеджерам газпрома в РФС!
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BRO_football
1608053841
Ошибочно назначил и ошибочно НЕ назначил. 1:1 по пенальти. Так что всё нормально.
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ySS
1608054973
Таких, как в случае с Погребняком или с Жиго , можно ставить в матче пачками. Будем сидеть и смотреть за разборками видеоассистентов)
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