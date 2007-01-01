Комиссия РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Урала», но правильно удалил Погребняка

Новшества с игрой рукой привели только к большей путанице. Прижатая
или не прижатая рука, при отскоке от ноги в руку, от земли в руку, мог
игрок убрать руку или нет, увеличил площадь тела от руки или нет, умышленно сыграл рукой или нет и т.д.
Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения ЦСКА и «Урала» по поводу качества судейства в матче 18-го тура РПЛ (2:2).
«Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 27-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» сорвал перспективную атаку соперника.
Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 28-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Урала» Павел Погребняк совершает очевидную задержку соперника в момент, когда мяч находится в игре. Данное действие направлено на остановку продвижения соперника в перспективную позицию и должно быть наказано 11-метровым ударом.
Судья правильно вынес второе предупреждение Павлу Погребняку на 47-й минуте матча. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что игрок «Урала» очевидным образом демонстрирует несогласие с решением арбитра.
Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 57-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что мяч направлен в находившуюся перед телом и близко к нему руку футболиста «Урала». Игрок не совершал движения рукой по направлению к мячу и не мог избежать данного контакта», – говорится в сообщении на сайте РФС.
- Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку Погребняку за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.