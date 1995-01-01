«Зенит» не проигрывает при Карасеве в Санкт-Петербурге – в 16 матчах у команды 12 побед

при прикормленном то судейке, чего же бЗдениту то проигрывать. не удивительно. Стыд и срам вонючим.
В среду, 16 декабря, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. На игру назначен москвич Сергей Карасев, которому разрешено обсуживать матчи московских и немосковских команд в виде исключения.
При судействе Карасева «Зенит» в 33 матчах одержал 21 победу и потерпел три поражения. В 16 матчах в Санкт-Петербурге у команды 12 побед при четырех ничьих.
- По информации «СЭ», столичный арбитр впервые будет обслуживать гостевую встречу «Спартака» с командой не из Москвы.