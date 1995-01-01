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    «Зенит» не проигрывает при Карасеве в Санкт-Петербурге – в 16 матчах у команды 12 побед

    В среду, 16 декабря, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. На игру назначен москвич Сергей Карасев, которому разрешено обсуживать матчи московских и немосковских команд в виде исключения.

    При судействе Карасева «Зенит» в 33 матчах одержал 21 победу и потерпел три поражения. В 16 матчах в Санкт-Петербурге у команды 12 побед при четырех ничьих.

    • По информации «СЭ», столичный арбитр впервые будет обслуживать гостевую встречу «Спартака» с командой не из Москвы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии31
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      Рейтинг: -751

      Аденн 2 часа назад

      при прикормленном то судейке, чего же бЗдениту то проигрывать. не удивительно. Стыд и срам вонючим.

      0
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      Рейтинг: -120

      Закат ЕдРа 7 часов назад

      Жаль Карасев не судил в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +150

      Главное Спартак без ЛЧ 7 часов назад

      Зенит, даешь 5:0!

      2
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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. 8 часов назад

      Не корректное заглавие.
      Зенит вообще дома редко в РПЛ проигрывает.
      Судейский корпус ведёт грамотную политику, можно конкурентов Питера "поддавливать" в других матчах .
      Спартак так невыразительно играет , что каждая ( !!! ) игра вызывает тревогу, а уж в Питере тем более.

      0
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol 8 часов назад

      Этот катеныш поставил левый пенальти в Грозном в ворота Зенита. И здесь тоже начудит. Федун его уже закупил.

      1
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      Рейтинг: +6141

      Alekxei Z. > paracetamol 7 часов назад

      Убогий , матчи Спартака с Сочи показали , что и покруче Федуна есть персонажи.
      В Москве ставят , в Сочи нет и всё в пользу одной команды.
      Может Ротенберг рулит ?
      Судя по нику ты из аптеки не выходишь, лечись чудо.

      1
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      Рейтинг: +939

      Alex Flash 8 часов назад

      Здесь и без судьи все ясно

      0
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      Рейтинг: +4431

      BarStep 9 часов назад

      Интересный вброс конечно накануне матча..
      Каждый теперь додумывает самостоятельно, насколько хватает фантазии и/или в каком ключе додумывать хочется..

      6
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > BarStep 9 часов назад

      Подогрев эмоций начался. Главная фигура для битья - Карасёв. Похоже на план Б Федуна.

      7
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      ...
      Рейтинг: +4431

      BarStep > ilichkadr 9 часов назад

      Согласился +

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2890

      ziborock > ilichkadr 8 часов назад

      А на чей план похоже это:
      "В матче "Зенит" - "Динамо" заменен арбитр VAR"
      "Из-за результата теста на COVID-19 был заменён резервный арбитр встречи «Ротор» – «Зенит»"
      "Судья матча «Зенита» и «Рубина» заменен из-за коронавируса"
      "Заменен ассистент арбитра матча «Зенит» — ЦСКА. Арам Петросян получил травму"
      "«Локомотив» – «Зенит». Главный судья матча Егоров получил травму и был заменен"
      "Один из судей игры "Зенит" - "Спартак" заменен из-за теста на COVID-19"
      "Ассистент арбитра матча РПЛ "Зенит" - "Уфа" заменен из-за недомогания"
      Опять Федун?!
      А еще кто нам объяснит как Вилкова, которого РФС отстранил от работы посадили на ВАР в матче Зенит-Спартак?!
      Кто подскажет как Вилкова поставили главным судьей на матч Зенит - Спартак, после того как он был отправлен в ФНЛ за то что поставил спасительный пенальти в ворота Оренбурга в игре с Зенитом?!
      Кто нам сможет разъяснить, почему Вилкова ставили на игру Зенита со Спартаком без лицензии "про"?!
      ДА НИКТО!!! Весь ваш ответ, умалишенных, будет ГЫ-ГЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > ziborock 8 часов назад

      Сам не можешь догадаться? Кто у нас рулит судьями? Виктор Кашшаи. Кто член Исполкома РФС? Лёня. Кто убрал Егорова и пригласил мадьяра?
      P.S. Очень узко и мелко смотришь.

      3
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol > ziborock 8 часов назад

      Федун, кто еще?

      3
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > paracetamol 7 часов назад

      Думает, что Миллер с Дюковым заговор против Спартака устраивают.
      P.S. У богатых свои тараканы, до примитива никогда не опускались и не опустятся. Не царское это дело в говне ковыряться.

      2
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      Рейтинг: +43789

      portero 10 часов назад

      это намек или всё же Зенит играет дома лучше, при болельщиках точно, а тут игра практически без них... странно а на СКА пускают, впрочем и в метро и маршрутках люди как селедки едут????? говённые запреты....

      1
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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 > portero 9 часов назад

      А что есть выбор закрывать метро??? ты сравнил конечно футбол и метро.... ты хоть представь если закроют метро, перестанут ездить автобусы то что тогда будет... а без фанатов на стадионе ничего страшного не случится

      3
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      Рейтинг: +43789

      portero > InterMilLano1908 6 часов назад

      Ну а на хоккей же ходят, я вообще против запретов, всё воспринимаю как грязное шоу. Кругом звиздят про статистику, корона больше похожа на вирус гриппа , там стата по смертям от пневмонии сопаставима, ну кол-во больных занижается, про тесты звиздеж.... ну перечислять остальное нет смысла... думаю 80% уже переболели в легкой форме...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +397

      GammiD 10 часов назад

      А кому они в 3-х матчах проиграли? не коням ли? во временя ручного карася Гинера?

      1
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      ...
      Рейтинг: +18395

      silver29 > GammiD 10 часов назад

      Карасенок судья Гинера ! При нем ЦСКА не проигрывает, ему даже с трибун кричат, что его дети служат что ль ? ))))

      2
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      Рейтинг: +4064

      Yurok161 10 часов назад

      Совпадение. Однозначно

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