«Зенит» не проигрывает при Карасеве в Санкт-Петербурге – в 16 матчах у команды 12 побед

В среду, 16 декабря, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ. На игру назначен москвич Сергей Карасев, которому разрешено обсуживать матчи московских и немосковских команд в виде исключения.

При судействе Карасева «Зенит» в 33 матчах одержал 21 победу и потерпел три поражения. В 16 матчах в Санкт-Петербурге у команды 12 побед при четырех ничьих.