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    «Я самурай»: Хашимото на русском обратился к болельщикам «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото записал видеообращение для фанатов команды.

    Японец произнес речь на русском языке.

    «Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я расстраивался, но сейчас у меня все хорошо, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне. Я вернусь намного сильнее. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!» – сказал Хашимото.

    • Из-за травмы хавбек не сыграет до конца года.
    • В составе «Ростова» Хашимото забил пять голов в 14 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol 7 часов назад

      Самурай, где твоя катана херакири сделать?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5354

      KPCCSPB 8 часов назад

      Может второй Хонда будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      spartakuz 12 часов назад

      Молодец, Самурай!

      2
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