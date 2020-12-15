«Я самурай»: Хашимото на русском обратился к болельщикам «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото записал видеообращение для фанатов команды.

Японец произнес речь на русском языке.

«Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я расстраивался, но сейчас у меня все хорошо, потому что одноклубники и мои тренеры очень помогают мне. Я вернусь намного сильнее. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! Давай!» – сказал Хашимото.

Из-за травмы хавбек не сыграет до конца года.

В составе «Ростова» Хашимото забил пять голов в 14 матчах.