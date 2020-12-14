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  • Главные новости дня. «Краснодар» забил пять голов «Локомотиву», Промесу грозит четыре года тюрьмы

Главные новости дня. «Краснодар» забил пять голов «Локомотиву», Промесу грозит четыре года тюрьмы

14 декабря 2020, 01:19

Тедеско – об «эксцессе» в Сочи: «Спартак» любят не все, но такого я себе не представлял»

Журналист Казаков: «Тедеско после матча с ЦСКА говорил сотруднику соперника: «Fuck you, fuck your family!»

De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

«Спартак» пожалуется в РФС на судейство Панина в матче с «Сочи»

РПЛ. «Краснодар» забил пять безответных голов «Локомотиву»

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РПЛ. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

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«СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

Источник: «Бомбардир»
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