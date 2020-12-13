«Спартак» – о вопросе Тедеско Джанаеву про деньги: «Доменико говорил про бонус за игру на ноль»

Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал конфликт между главным тренером команды Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым.

«Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы. Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» – скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

– С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

– Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.

Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»