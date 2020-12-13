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    «Спартак» – о вопросе Тедеско Джанаеву про деньги: «Доменико говорил про бонус за игру на ноль»

    Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал конфликт между главным тренером команды Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым.

    «Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы. Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» – скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

    – С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

    – Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.

    Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

    Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2020 20:33
    Комментарии23
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      Рейтинг: +162

      stop 9 часов назад

      Напомните этому пресс-аташе Фетисову ' " оправдывается всегда виновный "

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      Рейтинг: +389

      ab15488 11 часов назад

      Джанаев перед игрой бумажник потерял. Тедеско нашёл и перед тем как вернуть бумажник хозяину, кричал: сколько (там было) денег? Надо же удостовериться, что бумажник джанаева))

      1
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 14 часов назад

      На самом деле, ситуация много проще. Тедеску был очень сильно раздосадован. Отличной игрой Джанаева. Поэтому и кричал ему "Сколько денег?"
      Сколько денег нужно свинтусам отстегнуть чтобы Джанаев, хоть, один гол пропустил.
      Между прочим, эти "0:1" совсем не первые "0:1". Так что, вопрос тедескин весьма и весьма актуален. На перспективу.

      0
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 17 часов назад

      Слышно было как он орал - сколько денег, сколько денег? Свиньи мастера оправдываться - оказывается он премией интересовался!

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Правильно, клуб должен выплатить премию, победа все-таки. Да и отыграл Сослан нормально. О чем базар...?

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      Рейтинг: +514

      Урия Гип 2 19 часов назад

      Думали, думали и включили дурака.

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      Рейтинг: +2847

      Nesterenko 19 часов назад

      "есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела" (А.Ф. Бышовец).

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      Рейтинг: +43774

      portero 20 часов назад

      Тедеску наистерил сегодня..... огромный кусок дерьма выдал...

      0
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      Рейтинг: +2391

      sobaka120982 22 часа назад

      Ну дааа конечно именно это и имел в виду Тедеско....)))))

      6
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      Рейтинг: +7392

      alp 22 часа назад

      сильно попахивает барбарисками.. спартаку щас лучше замять эту тему, а то с каждым высказыванием смотрятся все паскуднее и паскуднее

      6
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