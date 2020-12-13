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  • «Спартак» – о вопросе Тедеско Джанаеву про деньги: «Доменико говорил про бонус за игру на ноль»

«Спартак» – о вопросе Тедеско Джанаеву про деньги: «Доменико говорил про бонус за игру на ноль»

13 декабря 2020, 20:33
19

Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал конфликт между главным тренером команды Доменико Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым.

«Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. Я говорил с самим Доменико и у меня есть все доказательства этой беседы. Вначале Тедеско показывал так называемый «жест Моуринью» – скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда и адресована она была именно футболистам «Спартака», а не кому-то еще. Доменико очень часто использовал подобный ход в предыдущих играх. Еще раз подчеркну – это предназначалось исключительно для спартаковцев.

– С этим понятно, но Тедеско обвиняют в том, что он вместо рукопожатия с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр.

– Тут они действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию – за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла.

Тедеско после матча с «Сочи» предъявлял претензии Джанаеву за затяжку времени и спросил: «Сколько денег?»

Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Тедеско Доменико
Комментарии (19)
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absent32
1607880992
что за бред))))))))))))) ахах)))))
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derrik2000
1607881186
Министр иностранных дел Лавров за Спартак "болеет", правильно? Тогда отвечу ВСЕЙ ПРЕСС-СЛУЖБЕ Спартака его же словами - "дибилы, ****дь"! D ))))))))))))))))))) P.S. Я эту "новость" узнал часа как полтора назад из Телеграм. Уже устал ржать-грустить-смеяться-изумляться над теми, кто сейчас в Спартаке рубит себе баблишко....
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spam2009
1607882440
Правильно Газизов сделал, что свалил из этого свинарника, прости меня любимый клуб, но по другому не назвать
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житель СПб
1607882484
Не верю. Выкручиваются задним числом. Некрасиво, лучше бы промолчали.
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ilichkadr
1607882903
Если такие идиоты возглавляют пресс-службу, то это даже не смешно.................
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alp
1607885344
сильно попахивает барбарисками.. спартаку щас лучше замять эту тему, а то с каждым высказыванием смотрятся все паскуднее и паскуднее
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sobaka120982
1607886135
Ну дааа конечно именно это и имел в виду Тедеско....)))))
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Nesterenko
1607897220
"есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела" (А.Ф. Бышовец).
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Урия Гип 2
1607898798
Думали, думали и включили дурака.
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ab15488
1607926293
Джанаев перед игрой бумажник потерял. Тедеско нашёл и перед тем как вернуть бумажник хозяину, кричал: сколько (там было) денег? Надо же удостовериться, что бумажник джанаева))
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