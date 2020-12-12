Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев недоволен поведением главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. После матча у них случился разговор на повышенных тонах.

— На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию. В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Эсекьель Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу.

Считаю, что нужно уметь достойно проигрывать. Все мы люди: сегодня ты выиграл, завтра можешь проиграть. Нужно достойно себя вести. А вести себя таким образом не нужно, тем более, в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры. Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо.

— До физического воздействия не дошло?

— Нет, конечно. Какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении.

— Писали, что Жоаозиньо ударил Андреаса Хинкеля, помощника Тедеско.

— Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозиньо может кого-то ударить? Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы. Нужно уметь достойно переживать поражения, протянуть руку и сказать: «Да, вы сегодня были лучше». А вести себя так просто неправильно. Тем более главному тренеру команды.