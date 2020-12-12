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  • Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

12 декабря 2020, 22:56
11

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев недоволен поведением главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. После матча у них случился разговор на повышенных тонах.

— На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию. В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Эсекьель Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу.

Считаю, что нужно уметь достойно проигрывать. Все мы люди: сегодня ты выиграл, завтра можешь проиграть. Нужно достойно себя вести. А вести себя таким образом не нужно, тем более, в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры. Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо.

— До физического воздействия не дошло?

— Нет, конечно. Какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении.

— Писали, что Жоаозиньо ударил Андреаса Хинкеля, помощника Тедеско.

— Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозиньо может кого-то ударить? Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы. Нужно уметь достойно переживать поражения, протянуть руку и сказать: «Да, вы сегодня были лучше». А вести себя так просто неправильно. Тем более главному тренеру команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Джанаев Сослан Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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порт
1607804401
Пора на вокзал с вещами.
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general.lizyukov
1607809288
Сослан, ты ему в рыло в следующий раз пробей, а не руку протягивай.
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mp7700
1607813266
Хорошо, торкает вода лол!!! Как там голы от терека и ЦСКА забылись??? Сколько ты в сборной пропустил, дно?? Езжай обратно в горы... там вода что надо...
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СвинкаСправедливости
1607814052
Иди ты со своим домом, говно криволапое.
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Дедуктор
1607832185
Малыш Жоазиньо пи...л немчуру в подтрибунной??? Какой дебил такой бред высасывает? И - откуда? Вообще, самая большая проблема "Свинарника" это даже не придурковатый цiганенок, и не бригадир Фурдыщенко. Слишком много гламурных и, просто, подонков в фанатской тусовке "Свинарника". Потому и не понимают простых и очевидных вещей. Что надо не гадить и не выдумывать дурацкие причины систематических позоров бригады Фердыщенко. Но - требовать! Требовать качественной грамотной игры от игроков. Тактического разнообразия от тренеров. Успехов в евротурнирах. И т.п.. Но - нет. Подонки требуют назначать липовые пенальти и засчитывать голы после игры рукой. Причем, требуют это безапелляционно и агрессивно. Как и принято у подонков.
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Nerlinger
1607834612
у Цыган нет дома!!! В повозку его !!!! И подальше
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ilichkadr
1607844467
Молодец Сослан, хорошо сказал!
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житель СПб
1607850406
Что же...Все по делу. Пока Тедеско ничему не учится.
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paracetamol
1607853066
Представляю, что будет, когда Зенит свиням накостыляет. Опять сниматься с чемпа начнут, это самое мало, что можно ждать. А вот свистуну не позавидую. До весны будут на полиграфе пытать! Нужно ему тройной гонорар просить.
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