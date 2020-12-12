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    Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев недоволен поведением главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. После матча у них случился разговор на повышенных тонах.

    — На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию. В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Эсекьель Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу.

    Считаю, что нужно уметь достойно проигрывать. Все мы люди: сегодня ты выиграл, завтра можешь проиграть. Нужно достойно себя вести. А вести себя таким образом не нужно, тем более, в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры. Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома. Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо.

    — До физического воздействия не дошло?

    — Нет, конечно. Какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении.

    — Писали, что Жоаозиньо ударил Андреаса Хинкеля, помощника Тедеско.

    — Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозиньо может кого-то ударить? Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы. Нужно уметь достойно переживать поражения, протянуть руку и сказать: «Да, вы сегодня были лучше». А вести себя так просто неправильно. Тем более главному тренеру команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2020 22:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:51

      Представляю, что будет, когда Зенит свиням накостыляет. Опять сниматься с чемпа начнут, это самое мало, что можно ждать. А вот свистуну не позавидую. До весны будут на полиграфе пытать! Нужно ему тройной гонорар просить.

      1
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб 13 декабря, 12:06

      Что же...Все по делу. Пока Тедеско ничему не учится.

      2
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      ...
      Рейтинг: +9599

      paracetamol > житель СПб 13 декабря, 12:53

      Да он не немец, а румын или итальянец, а может и цыган. Немцы так себя не ведут. Помнят, как им накостыляли и помалкивают.

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 13 декабря, 11:51

      Джанаев, тебе в Москве скажут, чтобы ты заткнулся, потому что ты не у себя дома. И ответить на это тебе будет НЕЧЕМ. После того, что ты наговорил в этом интервью...(

      1
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      Рейтинг: +9715

      ilichkadr 13 декабря, 10:27

      Молодец Сослан, хорошо сказал!

      3
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      Рейтинг: +2259

      Nerlinger 13 декабря, 07:43

      у Цыган нет дома!!! В повозку его !!!! И подальше

      5
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 13 декабря, 07:03

      Малыш Жоазиньо пи...л немчуру в подтрибунной??? Какой дебил такой бред высасывает? И - откуда?
      Вообще, самая большая проблема "Свинарника" это даже не придурковатый цiганенок, и не бригадир Фурдыщенко. Слишком много гламурных и, просто, подонков в фанатской тусовке "Свинарника". Потому и не понимают простых и очевидных вещей. Что надо не гадить и не выдумывать дурацкие причины систематических позоров бригады Фердыщенко. Но - требовать! Требовать качественной грамотной игры от игроков. Тактического разнообразия от тренеров. Успехов в евротурнирах. И т.п.. Но - нет. Подонки требуют назначать липовые пенальти и засчитывать голы после игры рукой. Причем, требуют это безапелляционно и агрессивно. Как и принято у подонков.

      5
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Дедуктор 13 декабря, 11:52

      Видео смотрел? Этот "малыш" был совершенно неадекватен.

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > Дедуктор 13 декабря, 12:54

      Фердыщенко? Оригинально-с-с-с!

      0
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      Рейтинг: +2084

      СвинкаСправедливости 13 декабря, 02:00

      Иди ты со своим домом, говно криволапое.

      0
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      Рейтинг: +501

      mp7700 13 декабря, 01:47

      Хорошо, торкает вода лол!!! Как там голы от терека и ЦСКА забылись??? Сколько ты в сборной пропустил, дно?? Езжай обратно в горы... там вода что надо...

      1
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      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 00:41

      Сослан, ты ему в рыло в следующий раз пробей, а не руку протягивай.

      3
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      Рейтинг: +5019

      порт 12 декабря, 23:20

      Пора на вокзал с вещами.

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