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    РПЛ. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

    В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом». Хозяева вели в счете до 89-й минуты и играли в большинстве, но затем пропустили гол от Игоря Калинина.

    Форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк получил две желтые карточки – на 47-й и 48-й минутах.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Шкурин, 12; 1:1 – Егорычев, 31; 2:1 – Влашич, 60 (с пенальти); 2:2 – Калинин, 89.

    Удаления: Шкурин, 90+3 – Погребняк, 48.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2020 20:55
    Комментарии85
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 7 часов назад

      Для ЦСКА это обидная ничья. Такие матчи нужно доводить до победы. Но повода для большого расстройства нет -вы в числе лидеров.

      3
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 15 часов назад

      Тедеска - Игоряну: "Сколько денег?".
      Сколько денег треба чтобы такой плюха за шиворот пропустiть?

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Урал - мужики. Показали характер играя вдесятером против 12-ти, включая судью!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +43774

      portero 20 часов назад

      Урал молодцы!
      Срослось у них сегодня, за шиворот Игорю опять закинули....

      5
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      ...
      Рейтинг: +9599

      paracetamol > portero 19 часов назад

      Первый раз что-ли?

      2
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      Рейтинг: +12164

      alarm 20 часов назад

      я тут был, гы-гы писал, стыдно за bset)

      2
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      Рейтинг: +3419

      InterMilLano1908 20 часов назад

      Есть же дерево Гайич, ну так играйте аля Зенит или Сток сити (с Краучем), видно же тики таки РПЛвские не заходят уже который матч подряд... в чем не нравится ВМГ так это в том что нету плана Б. Да игра есть, но если соперник подстроился под ЦСКА то все, пиши пропало

      4
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      Рейтинг: +18640

      bset 20 часов назад

      Похоже Михалыч все. Очень жаль. Бросили его строить с нуля новую команду, все ведущие игроки клуб покинули, осталась только молодежь. До последнего в него верил, но видимо он уже сам не знает, что предпринять. Надеюсь, на смену придет опытный тренер, а то педалируемые в СМИ назначения Березуцкого или Игнашевича уж очень рискованные будут. Тем более, что много лет сидят Овчинников и Онопко. Уж кто-то из них шанс получить заслужил, если не звать готового тренера.

      5
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      Рейтинг: +3419

      InterMilLano1908 > bset 20 часов назад

      +++
      Всегда верил в ВМГ, но в последнее время прямо уж очень дела плохи.... понятно что моменты есть, а забивать не кому... но так уже 4ой год и видимо дело тут в ВМГ...

      1
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 21 час назад

      Гончаренко, давай досвидания!

      1
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 21 час назад

      С Погребняком нехорошо получилось. Во-первых судья не увидел, что сперва на нём фолили, а уж потом он вырываясь стукнул защитника. Поэтому тут игру можно было продолжить. А потом как он дал вторую? Это неизвестно. Если с помощью ВАР, то это запрещено. ВАР может только на красную реагировать.

      2
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      Рейтинг: +2391

      sobaka120982 21 час назад

      Не вериться но буду рад если ростов выйграет у нас, цска Еврокубки не нужны в этом сезоне точно, а вот смена вектора и тренера принесёт взбучку

      7
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