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РПЛ. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

13 декабря 2020, 20:55
72

В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом». Хозяева вели в счете до 89-й минуты и играли в большинстве, но затем пропустили гол от Игоря Калинина.

Форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк получил две желтые карточки – на 47-й и 48-й минутах.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шкурин, 12; 1:1 – Егорычев, 31; 2:1 – Влашич, 60 (с пенальти); 2:2 – Калинин, 89.

Удаления: Шкурин, 90+3 – Погребняк, 48.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал
Комментарии (72)
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CSKA57
1607882286
Позорище, а не игра! Урал в меньшинстве играл, как в большинстве. Ганчаренко на выход!
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derrik2000
1607882452
ЦСКА и не наиграл на победу. И даже где-то с 79-й минуты до пропущенного второго гола прижались к своим воротам, позволяя ДЕВЯТЕРЫМ (!) - отдельное "спасибо" Погребняку - футболистам Урала хозяйничать около своей штрафной. Да ещё после матча оказалось, что ТРИ футболиста, твёрдых футболиста основы играть с Ростовом не будут... P.S. Похоже, что этой зимой будет РОССЫПЬ тренерских отставок...
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Dominator777
1607882492
Спасибо Виктор Михайловичу за плодотворную работу в армейском клубе! Желаю ему удачи и успехов на тренерском поприще в другом клубе!
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Просто-333
1607882642
Если бы не Погребняк ещё не известно, кто бы упустил победу
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Lester84
1607882702
Шкурин и Погребняк решили по ходу в идиотизме посоревноваться. Один 37-летний пень решил граблями на судью помахать на старости лет, а второй решил в стиле Винни Джонса поиграть
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владимир миронов
1607882876
Ай да Урал, ай да молодца. Такая ничья дорогого стоит.Удачи уральцам.
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slavа0508
1607882893
Урал молодцы!!!У ЦСКА наметился явно спад,,,,,
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Dr.Metal
1607884357
По делу стоит признать. Хоть и пендаля одного не досчиталась, но с такой игрой, уверен даже Ростов нас победит. Химки, Рубин, Урал, Сочи млять мега соперники.
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За Московский ЦСКА
1607885220
Дно. Мы дно. Днище. Когда ЦСКА очистят от Обляковых ,Чаловых, Шкуриных,Ахметовых,Гаичевых,Ганчаренковых?!!!!!! Дно!!! Оно и в Африке - ДНО!!!
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Боцман59rus
1607885591
Ну не сомневался, что Уралошлюха упрется с конями и раздвигает булки по большой и светлой любви только к Газпрому. Только болотные не понимают, что чем больше они будут играть в псевдофутбол ,с такими подстилками, тем громче будет трещать бомжеанус на европейских аренах
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