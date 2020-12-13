РПЛ. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

В матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с «Уралом». Хозяева вели в счете до 89-й минуты и играли в большинстве, но затем пропустили гол от Игоря Калинина.

Форвард екатеринбургской команды Павел Погребняк получил две желтые карточки – на 47-й и 48-й минутах.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шкурин, 12; 1:1 – Егорычев, 31; 2:1 – Влашич, 60 (с пенальти); 2:2 – Калинин, 89.

Удаления: Шкурин, 90+3 – Погребняк, 48.

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