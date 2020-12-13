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  • De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

13 декабря 2020, 13:56
19

Футболист «Аякса» Квинси Промес находится под стражей. Его арестовали, поскольку подозревают в нанесении ножевого ранения в драке в конце июля. Инцидент произошел на вечеринке.

Пострадавший, участвовавший в драке, получил травму колена. В связи с этим Промесу готовят обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция предусматривает четырехлетний тюремный срок.

Промес находится в камере, его арест сейчас юридически определяется как предварительное заключение.

  • Футболист брал РПЛ со «Спартаком».
  • Также он выступал за «Севилью».
  • Рынок оценивает 28-летнего игрока в 17,5 миллиона евро.

Источник: De Telegraaf

De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Голландия. Эредивизие Аякс Промес Квинси
Комментарии (19)
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житель СПб
1607857281
Ужас! Лучше бы продолжал в Спартаке играть (был отличный футболист).
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DOCTOR PENALTY
1607858220
Мамаев - Кокорин - Промес... Великолепная тройка в атаке.(((
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oyabun
1607858541
Не довел Антоху до добра уход из Спартака. Если, дай бог, ему удастся избежать заключения, надо срочно забирать его обратно.
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nik55
1607858547
бомжи идите рукаблуда обсуждайте
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Play
1607858984
Ну если у чёрного на вечеринке нет ствола, само собой у него должен быть хотя бы нож, чего вы хотели. Блэк лайвс мэттер.
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Из Твери Леха
1607860602
Из спартака одни буйные выходят. То Широков, то Гулиев, теперь вот этот. Надо клубам помимо мед. обследования, еще и психиатрическое назначать тем, кого из спартака купили.
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paracetamol
1607860799
Всегда знал, что Промес бандюга. Других в свинарник не берут!
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derrik2000
1607863435
А не уехал бы из России - за ЭТО же самое потерпевший, а не Промес получил бы РЕАЛЬНЫЙ срок и вдобавок бешеную сумму к выплате в адрес Промеса за "оговор уважаемого человека". ))) Так нет! Захотел вернуться в "цивилизованную западную страну". За что и получит, возможно, "на орехи".
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Крым-Ваш!
1607866708
Прочитал комменты. Спасибо! От души посмеялся :)
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geroin161
1607878796
Подражатель Кокорина и Мамаева)))
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