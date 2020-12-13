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    De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

    Футболист «Аякса» Квинси Промес находится под стражей. Его арестовали, поскольку подозревают в нанесении ножевого ранения в драке в конце июля. Инцидент произошел на вечеринке.

    Пострадавший, участвовавший в драке, получил травму колена. В связи с этим Промесу готовят обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция предусматривает четырехлетний тюремный срок.

    Промес находится в камере, его арест сейчас юридически определяется как предварительное заключение.

    • Футболист брал РПЛ со «Спартаком».
    • Также он выступал за «Севилью».
    • Рынок оценивает 28-летнего игрока в 17,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: De Telegraaf

    De Telegraaf – крупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    13.12.2020 13:56
    Комментарии33
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      Рейтинг: +553

      yurdin 14 часов назад

      По стопам Старостина.
      Настоящий спартаковец...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 13 декабря, 19:59

      Подражатель Кокорина и Мамаева)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3468

      Puddle 13 декабря, 17:12

      Лучше бы сникерс в пищевике остался бы! Там его любимый солярий и Глушаков с веником! Гы-гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Крым-Ваш! 13 декабря, 16:38

      Прочитал комменты.
      Спасибо!
      От души посмеялся :)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13439

      derrik2000 13 декабря, 15:43

      А не уехал бы из России - за ЭТО же самое потерпевший, а не Промес получил бы РЕАЛЬНЫЙ срок и вдобавок бешеную сумму к выплате в адрес Промеса за "оговор уважаемого человека". )))
      Так нет!
      Захотел вернуться в "цивилизованную западную страну".
      За что и получит, возможно, "на орехи".

      4
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      Рейтинг: +7018

      ivany4 13 декабря, 15:39

      Лишнее подтверждение, что когда уходят из Спартака, то без присмотра становятся на скользкую дорожу.
      Странный какой-то родственник. Столько ждать, а потом понять, что раненый в коленку. Видимо захотелось денежек побольше.

      3
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 14:59

      Всегда знал, что Промес бандюга. Других в свинарник не берут!

      -1
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      ...
      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб > paracetamol 13 декабря, 15:14

      по себе людей судишь дно

      9
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      Рейтинг: +2562

      Из Твери Леха 13 декабря, 14:56

      Из спартака одни буйные выходят. То Широков, то Гулиев, теперь вот этот. Надо клубам помимо мед. обследования, еще и психиатрическое назначать тем, кого из спартака купили.

      7
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      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб > Из Твери Леха 13 декабря, 15:15

      имбицил а широков чей игруля был изночально или тебе напомнить даун зенетовский

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -785

      зинет недоклуб > Из Твери Леха 13 декабря, 15:16

      ты сперва животное за своим клубом питухов посмотри чушка из твери .как гляну на твою рожу плакать хочется пьянь

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2890

      ziborock > Из Твери Леха 13 декабря, 15:24

      Во время Кокорина у вас забрали а то бы сейчас либо людей стульями бил либо дрочил и слюни пускал!)))

      9
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      ...
      Рейтинг: +7020

      Hektor 84 > Из Твери Леха 13 декабря, 16:52

      Не то что в вашем бомжеклубе онанисты, мужеловцы, алкаши и нарики! Леха из говна)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5150

      vladik12 13 декабря, 14:55

      Очередная атака на "Спартак". Задолбали.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner 13 декабря, 14:47

      Так и хочется написать про спартаковское воспитание...)

      5
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      Рейтинг: +146

      свинка справеднутости > Cleaner 13 декабря, 14:49

      Не сдерживайся

      6
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