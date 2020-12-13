De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

Футболист «Аякса» Квинси Промес находится под стражей. Его арестовали, поскольку подозревают в нанесении ножевого ранения в драке в конце июля. Инцидент произошел на вечеринке.

Пострадавший, участвовавший в драке, получил травму колена. В связи с этим Промесу готовят обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция предусматривает четырехлетний тюремный срок.

Промес находится в камере, его арест сейчас юридически определяется как предварительное заключение.