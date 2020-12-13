De Telegraaf: Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения, ему грозит четыре года тюрьмы

Футболист «Аякса» Квинси Промес находится под стражей. Его арестовали, поскольку подозревают в нанесении ножевого ранения в драке в конце июля. Инцидент произошел на вечеринке.
Пострадавший, участвовавший в драке, получил травму колена. В связи с этим Промесу готовят обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция предусматривает четырехлетний тюремный срок.
Промес находится в камере, его арест сейчас юридически определяется как предварительное заключение.
- Футболист брал РПЛ со «Спартаком».
- Также он выступал за «Севилью».
- Рынок оценивает 28-летнего игрока в 17,5 миллиона евро.
Источник: De Telegraaf
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