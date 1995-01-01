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    Погребняк – об удалении в матче с ЦСКА: «Кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку футболисту за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.

    «Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма.

    Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

    Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда!

    Мне кажется, что арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде. Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счет в конце!» – сказал Погребняк.

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    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    Комментарии26
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 2 часа назад

      Что теперь перекладывать вину на арбитра. Виноват во всем сам.

      1
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      Рейтинг: +18640

      bset 4 часа назад

      Про первую можно много рассуждать, но вторая железная. Надо было остыть, чтобы не провоцировать никого, и остановиться на первой, будь она хоть сколько несправедливой по твоему мнению. Так что сам виноват.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4599

      playsh 6 часов назад

      Хрен ли оправдываться,на видео всё прекрасно видно.Но тупой баран Паша на мужские поступки не способен,а ведь уже далеко не мальчик.В Европе за такое отстраняют от игры на пять матчей.

      2
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      Рейтинг: +10237

      JTherry 6 часов назад

      арбитр воспользовался подсказкой бокового судьи, удаление справедливое, на мой взгляд - на прямую красную...

      2
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      Рейтинг: +4322

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      Руками махать всё равно не надо,
      Там этому только рады.

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 8 часов назад

      Вот бревно то! Подставил команду и считает себя правым. Может он и футболистом себя считает. Такой же игроченок, как и Кокорин. Вечно перспективный и считающий себя круче Месси...(

      1
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      Рейтинг: +817

      Dr.Metal 11 часов назад

      Удаление по делу. Еще третью жк должен был получать и пенальти в моменте с Магнуссоном. Как глупо и некрасиво оправдываться. Уж сколько мата на поле каждый матч, так тут и руки распустил

      2
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 12 часов назад

      Паша - ты наш Ибра!

      0
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      Рейтинг: +4599

      playsh > Давид59 6 часов назад

      Не надо пачкать имя великого спортсмена таким сравнением.

      0
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      Рейтинг: +12054

      Garrincha58 12 часов назад

      Главное не бросок, главное попытка, а она была. В твои года Паша надо бы вести себя подобающе подумаешь ЖК, а так подставил команду хорошо что всё так закончилось

      3
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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 12 часов назад

      Урал доказал, что не является серенькой, средней командой, как это отметил местный текстовик журин. Урал - команда, в которой играют мужики с яйцами

      2
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Ганнибал Лектор 8 часов назад

      И один мужик в возрасте, но без мозгов - Павел Погребняк.

      1
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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор > Cleaner 3 часа назад

      Дело не в возрасте: у него и в юности мозгов не было.

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