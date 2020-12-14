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  • Погребняк – об удалении в матче с ЦСКА: «Кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером»

Погребняк – об удалении в матче с ЦСКА: «Кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером»

14 декабря 2020, 00:25
18

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку футболисту за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.

«Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма.

Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда!

Мне кажется, что арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде. Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счет в конце!» – сказал Погребняк.

Источник: Официальный сайт «Урала»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Погребняк Павел Сухой Алексей
Комментарии (18)
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paracetamol
1607897728
Мне тоже так показалось. И пенальти был весьма спорным. Не пора-ли в РПЛ сделать то же, что и в ФНЛ произошло с братишкой Матюнина. Может оказаться, что вся наша судейская тусовка - шайка братков!
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СвинкаСправедливости
1607899795
Как обычно всё с конями.
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Niko
1607919097
Повод паша ты дал, так что тут о судье нечего говорить. Можно было не удалять? Можно. Но и красная вполне закономерная. Та же ситуация с пеналем. Это были те тонкие грани где поступи по другому и тоже были бы вопросы. Поэтому как по мне это ты как и ряд игроков ЦСКА искал повод отправиться в отпуск досрочно
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Ганнибал Лектор
1607921364
Урал доказал, что не является серенькой, средней командой, как это отметил местный текстовик журин. Урал - команда, в которой играют мужики с яйцами
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Garrincha58
1607922677
Главное не бросок, главное попытка, а она была. В твои года Паша надо бы вести себя подобающе подумаешь ЖК, а так подставил команду хорошо что всё так закончилось
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Dr.Metal
1607924893
Удаление по делу. Еще третью жк должен был получать и пенальти в моменте с Магнуссоном. Как глупо и некрасиво оправдываться. Уж сколько мата на поле каждый матч, так тут и руки распустил
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Дядя Серёжа
1607940588
Руками махать всё равно не надо, Там этому только рады.
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JTherry
1607943265
арбитр воспользовался подсказкой бокового судьи, удаление справедливое, на мой взгляд - на прямую красную...
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Plyash
1607944182
Хрен ли оправдываться,на видео всё прекрасно видно.Но тупой баран Паша на мужские поступки не способен,а ведь уже далеко не мальчик.В Европе за такое отстраняют от игры на пять матчей.
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zigbert
1607957539
Что теперь перекладывать вину на арбитра. Виноват во всем сам.
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