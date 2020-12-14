Погребняк – об удалении в матче с ЦСКА: «Кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал свое удаление в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

Арбитр Алексей Сухой показал первую желтую карточку футболисту за удар рукой в лицо соперника, а вторую – за замах мячом в сторону судьи.

«Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но не могу не отметить действий главного арбитра в том злосчастном эпизоде в начале тайма.

Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч, может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде арбитр показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник также действовал где-то за рамками правил.

Самое смешное, что судья, объясняя свое решение удалить меня, сказал, что я якобы бросил в него мяч, хотя я этого естественно не делал! За тридцать лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда!

Мне кажется, что арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером и нашел его в том эпизоде. Но его «веселье» после 90 минут матча закончилось. Не удивлюсь, если он ушел с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут свою оценку действиям этого судьи. Я безумно рад что парни сумели сравнять счет в конце!» – сказал Погребняк.