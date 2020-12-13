Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром» и вышел на первое место

Завершились еще три матча 13-го тура испанской Примеры.
«Реал Сосьедад« дома не сумел победить «Эйбар«, но все равно возглавил турнирную таблицу чемпионата. Ничья также была зафиксирована между «Бетисом» и «Вильярреалом». «Гранада» в гостях минимально обыграла «Эльче».
Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур
Реал Сосьедад – Эйбар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Барренечеа, 20; 1:1 – Энрих, 65.
Бетис – Вильярреал – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Торрес, 5; 1:1 – Руйбаль, 51.
Гол: 0:1 – Суарес, 42.
Источник: «Бомбардир»