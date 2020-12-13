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    Бундеслига. «Байер» разгромил «Хоффенхайм», «Шальке» в матче с «Аугсбургом» продлил серию без побед до 27 игр

    В воскресенье состоялись два матча 11-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Шальке» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом», увеличив свою безвыигрышную серию в чемпионате до 26 встреч.

    «Байер» дома крупно победил «Хоффенхайм» благодаря дублю Леона Бэйли.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Аугсбург – Шальке-04 – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сердар (в свои ворота), 32; 1:1 – Раман, 52; 1:2 – Буджеллаб, 62; 2:2 – Рихтер, 90+3.

    Удаление: Нидерлехнер, 53 – нет.

    Байер – Хоффенхайм – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бэйли, 4; 2:0 – Бэйли, 27; 2:1 – Баумгартнер, 50; 3:1 – Вирц, 55; 4:1 – Аларио (с пенальти), 90+1.

    Удаления: нет – Гриллич, 65; Пош, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2020 22:38
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