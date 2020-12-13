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    РПЛ. «Рубин» благодаря Самошникову обыграл «Тамбов» и опередил «Краснодар»

    Воскресная программа тура РПЛ началась с победы «Рубина» над «Тамбовом». Единственный гол забил защитник Илья Самошников.

    Казанцы поднялись на восьмое место, опередив участника плей-офф Лиги Европы «Краснодар». «Тамбов» остался в зоне вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Тамбов – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Самошников, 20.

    «Тамбов»: Рыжиков, Шахов (Каплиенко, 31), Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Кабахидзе (Шляков, 74), Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров (Бакаев, 87), Самошников, Кварацхелия (Иг. Коновалов, 80), Йевтич (Зуев, 73), Абильгор, Хван, Деспотович.

    Предупреждения: Володько, 45; Ароян, 56 – Кварацхелия, 14; Деспотович, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2020 15:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1899

      alll-333 13 декабря, 19:01

      Какой смелый заголовок. Теперь надо добавить, но Краснодар сделал из Локо Ямайку и снова подвинул Рубин Справедливо ведь.

      0
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 18:50

      Ненадолго опередил. Быки в футбол играют, а не в его пародию, как татары!

      0
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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV 13 декабря, 17:14

      мусаев прочел это и поэтому мотивирован

      1
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      Рейтинг: +1990

      PAREVG. 13 декабря, 16:48

      С победой, Казанцы!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище 13 декабря, 16:00

      С победой нас. Последний матч без 2х игроков основы. А Геничу слишком много кажется,

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