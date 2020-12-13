РПЛ. «Рубин» благодаря Самошникову обыграл «Тамбов» и опередил «Краснодар»

Воскресная программа тура РПЛ началась с победы «Рубина» над «Тамбовом». Единственный гол забил защитник Илья Самошников.
Казанцы поднялись на восьмое место, опередив участника плей-офф Лиги Европы «Краснодар». «Тамбов» остался в зоне вылета.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Тамбов – Рубин (Казань) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Самошников, 20.
«Тамбов»: Рыжиков, Шахов (Каплиенко, 31), Ароян, Володько, Гигашвили, Карасев, Кабахидзе (Шляков, 74), Николас, Тилль, Меренчуков, Карапетян.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Макаров (Бакаев, 87), Самошников, Кварацхелия (Иг. Коновалов, 80), Йевтич (Зуев, 73), Абильгор, Хван, Деспотович.
Предупреждения: Володько, 45; Ароян, 56 – Кварацхелия, 14; Деспотович, 56.
Источник: Бомбардир.ру