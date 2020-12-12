«СЭ»: судья Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

Футбольный судья Максим Матюнин не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о своей пожизненной дисквалификации.

По информации «СЭ», арбитр намерен обжаловать вердикт КДК сначала в апелляционном комитете РФС, а затем, если потребуется, – в Спортивном арбитражном суде.