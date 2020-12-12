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    «СЭ»: судья Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

    Футбольный судья Максим Матюнин не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о своей пожизненной дисквалификации.

    По информации «СЭ», арбитр намерен обжаловать вердикт КДК сначала в апелляционном комитете РФС, а затем, если потребуется, – в Спортивном арбитражном суде.

    • Матюнина признали виновным в организации договорного матча.
    • Рефери вступил в сговор с бывшим исполнительным директором «Чайки» Олегом Баяном и за денежное вознаграждение помог команде из Песчанокопского пройти «Армавир» в Кубке России в августе 2018 года.
    • По информации «Чемпионата», за содеянное судье заплатили 200 тысяч рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2020 10:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5428

      серега кашин 12 декабря, 13:02

      пусть радуется что не посадили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1502

      kvm 12 декабря, 12:47

      на полиграф его и ... двушечку общего режима

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +784

      Бестолковый 12 декабря, 11:28

      Матюнин как ни странно прав. Доказательной базы в обвинении нет. Дело мутное. Тут действительно требуется более тщательное расследование. И скорее всего нужно более внимательно изучить действия Олега Баяна и комитета РФС, вынесшего это неправомерное решение. Скорее всего элементов коррупции намного больше в действиях КДК РФС.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +41315

      MaxRnD 12 декабря, 11:13

      Дешевле было поделиться ...

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