«СЭ»: судья Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

Футбольный судья Максим Матюнин не согласен с решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС о своей пожизненной дисквалификации.
По информации «СЭ», арбитр намерен обжаловать вердикт КДК сначала в апелляционном комитете РФС, а затем, если потребуется, – в Спортивном арбитражном суде.
- Матюнина признали виновным в организации договорного матча.
- Рефери вступил в сговор с бывшим исполнительным директором «Чайки» Олегом Баяном и за денежное вознаграждение помог команде из Песчанокопского пройти «Армавир» в Кубке России в августе 2018 года.
- По информации «Чемпионата», за содеянное судье заплатили 200 тысяч рублей.
Источник: «Спорт-Экспресс»