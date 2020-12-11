Моуринью – лучший тренер АПЛ в ноябре

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признан лучшим тренером АПЛ в ноябре.
В четырех матчах португалец одержал три победы и один раз сыграл вничью. «Тоттенхэм» делит первое место в АПЛ с «Ливерпулем».
«Вижу, здесь написано «лучшему тренеру», хотя должно быть «лучшей команде» или «лучшему персоналу», – сказал Моуринью в видеообращении.
- На награду помимо Моуринью претендовали Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Фрэнк Лэмпард («Челси»).
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Источник: инстаграм Жозе Моуринью