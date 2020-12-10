Защитник «Штутгарта» Антон: «Сейчас не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии»

Центральный защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон заявил, что сейчас не думает о возможном вызове в сборную.

– Пару лет назад Станислав Черчесов в эфире «России 24» сказал: «С Вальдемаром мы разговаривали, но у него нет российского паспорта, меня ввели в заблуждение. Каждый принимает сам решение, мы никого не просим. Сейчас Антон не может за нас играть. Если он получит паспорт по зову души, сам захочет играть, встанет в общий строй, мы будем его рассматривать». За это время что-то продвинулось с оформлением документов?

– Черчесов мне звонил, когда у меня была травма. Пожелал выздоровления. Что же касается сборной, то у ФИФА очень много разных правил, которые ограничивают возможности, даже если у тебя корни в какой-то стране.

Это юридический вопрос, им занимаются специалисты, но мне давно на эту тему никто не звонил. И я, признаться, в данный момент не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии. Полностью сфокусирован на клубных делах в «Штутгарте».

– На ЧМ-2018 за российскую команду болели?

– Еще как! Ведь у меня там все родственники. Очень понравилось, что сборная никого не боялась и прошла в 1/4 финала, где уступила только по пенальти. Вообще страна провела отличный турнир.