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    Кайо: «Переживаем лучшие моменты сезона. У нас большие цели и в РПЛ, и в Лиге Европы»

    Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

    «Это была важная игра. Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на «Стэмфорд Бридж». Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных.

    Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили «Ренн» в Лиге чемпионов и разгромили «Ротор» в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона.

    У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы», – приводит слова Кайо «Спорт-Экспресс».

    • «Краснодар» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • «Челси» – вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1430

      geroin161 9 минут назад

      Эх, Кайо-Кайо, у Краснодара было бы втрое больше лучших моментов, если бы не твоё умение играть в сокер)))))))

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