Кайо: «Переживаем лучшие моменты сезона. У нас большие цели и в РПЛ, и в Лиге Европы»

Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

«Это была важная игра. Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на «Стэмфорд Бридж». Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных.

Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили «Ренн» в Лиге чемпионов и разгромили «Ротор» в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона.

У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы», – приводит слова Кайо «Спорт-Экспресс».