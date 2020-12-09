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  • Кайо: «Переживаем лучшие моменты сезона. У нас большие цели и в РПЛ, и в Лиге Европы»

Кайо: «Переживаем лучшие моменты сезона. У нас большие цели и в РПЛ, и в Лиге Европы»

9 декабря 2020, 15:29
3

Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

«Это была важная игра. Мы получили отличный результат, играя в гостях против одного из ведущих клубов Европы. «Челси» побеждал в Лиге чемпионов, он всегда силен на «Стэмфорд Бридж». Мы были очень конкурентоспособны, играли уверенно и провели отличный матч. Открыли счет и боролись на равных.

Сейчас мы переживаем лучшие моменты сезона: победили «Ренн» в Лиге чемпионов и разгромили «Ротор» в РПЛ. Постараемся продолжить играть с такой же концентрацией и решимостью, чтобы сохранить этот ход до конца сезона.

У нас большие цели и в Премьер-лиге, и в Лиге Европы», – приводит слова Кайо «Спорт-Экспресс».

  • «Краснодар» занял третье место в группе и вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • «Челси» – вышел в 1/8 финала ЛЧ с первого места в группе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Краснодар Челси Кайо
Комментарии (3)
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geroin161
1607518320
Эх, Кайо-Кайо, у Краснодара было бы втрое больше лучших моментов, если бы не твоё умение играть в сокер)))))))
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Валерий2705
1607524314
На этом ваши лучшие моменты могут и закончиться, с таким то центральным защитником как ты. Это же надо, 3 пенальти заработал и пять мячей привёз, мартыхай.
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