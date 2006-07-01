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    Роналду: «Для меня честь сражаться с Месси»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Накануне итальянцы победили каталонцев со счетом 3:0.

    «Для меня голы, забитые на «Камп Ноу», всегда особенные. Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное – это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко», – сказал португалец.

    • «Ювентус» финишировал в группе Лиги чемпионов лидером.
    • Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
    • Месси в сезоне Лиги чемпионов провел 4 матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

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    Источник: УЕФА

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