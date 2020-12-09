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Роналду: «Для меня честь сражаться с Месси»

9 декабря 2020, 09:58
6

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Накануне итальянцы победили каталонцев со счетом 3:0.

«Для меня голы, забитые на «Камп Ноу», всегда особенные. Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное – это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко», – сказал португалец.

  • «Ювентус» финишировал в группе Лиги чемпионов лидером.
  • Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
  • Месси в сезоне Лиги чемпионов провел 4 матча, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Axe111
1607503261
Величайший
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Старикан
1607506972
А что с игры забивать разучился уже?
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mig28
1607507184
Слова не мальчишки, а мужчины))
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DOCTOR PENALTY
1607508127
Достойно высказался.
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JTherry
1607516030
"Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним" ...достойные слова об игре обоих Футболистов с большой буквы...
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Plyash
1607521939
Браво,Роналду.Не ожидал от него таких слов,слов настоящего повзрослевшего мужчины.С сегоднешнего дня я поклонник не только Месси,но и Роналду тоже.Ушла высокомерность и зазнайство.На сей момент Вы оба самые великие футболисты,и кто из Вас первый,кто второй,совершенно не важно. Жаль,что после Вашего ухода футбол станет другим,как это уже бывало после ухода великих.Удачи Вам.
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