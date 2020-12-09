Роналду: «Для меня честь сражаться с Месси»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о соперничестве с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Накануне итальянцы победили каталонцев со счетом 3:0.

«Для меня голы, забитые на «Камп Ноу», всегда особенные. Мы с Месси соперничаем на поле уже 12-13 лет. Всегда приятно встречаться с ним. Люди часто говорят о нашем противостоянии, но для меня честь сражаться с ним, и я всегда радуюсь забитым мячам, когда играю против него. Голы важны, но главное – это дальше играть на прежнем уровне, ведь постоянно держать планку очень нелегко», – сказал португалец.