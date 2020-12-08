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    Сутормин: «Теперь «Зениту» остается только завоевать первое место в РПЛ»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после неудачи в Лиге чемпионов настраивается на победу в РПЛ. Там действующий чемпион лидирует.

    — Для «Зенита» еврокубки в этом сезоне закончились. Если бы у вас была возможность переиграть один матч в этом розыгрыше, какой бы вы выбрали?

    — С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна. Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать.

    • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
    • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
    • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9444

      paracetamol 1 час назад

      Все 6 игр переиграли бы, да снова проиграли. Ставка на внутренний чемп. Правильно Лёха сказал.

      1
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      Рейтинг: +947

      mig28 1 час назад

      Группа была вполне проходимая...у Краснодара куда хуже было. Да и Локо, две ничьи с Атлетико, если б выиграли у Зальцбурга, то можно было бы побороться за выход.

      0
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      Рейтинг: +1064

      Psih86 2 часа назад

      Второй год подряд команда из первой корзины занимает последнее место в группе. Это не чемпион, а хер знает кто, из 6 игр одна ничья и пять поражений, пусть лучше ни куда не выходят, хватит уже доказывать...

      4
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      Рейтинг: +2235

      AZ 2 часа назад

      А для чего им это ... Чтобы опять было видно, насколько слабый наш чемпионат? Судя по результатам нашего чемпиона в группе ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +2491

      neveldomha > AZ 2 часа назад

      А что Спартак вместо Зенита будет феерить?

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      Рейтинг: +2235

      AZ > neveldomha 2 часа назад

      Да там хоть Тамбов в ЛЧ отправляй... Результат будет не хуже

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      Рейтинг: +1265

      Fusballer > neveldomha 2 часа назад

      Не факт, конечно. За любой наш клуб в еврокубках страшно. Но будем смотреть в следующем сезоне. Надеюсь, будут продолжать побеждать в чемпионате. Но усиливаться нужно - нужен нападающий хороший, хотя бы уровня Промеса, защитники нужны тоже.

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