Сутормин: «Теперь «Зениту» остается только завоевать первое место в РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после неудачи в Лиге чемпионов настраивается на победу в РПЛ. Там действующий чемпион лидирует.

— Для «Зенита» еврокубки в этом сезоне закончились. Если бы у вас была возможность переиграть один матч в этом розыгрыше, какой бы вы выбрали?

— С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна. Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать.