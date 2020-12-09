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  • Сутормин: «Теперь «Зениту» остается только завоевать первое место в РПЛ»

Сутормин: «Теперь «Зениту» остается только завоевать первое место в РПЛ»

9 декабря 2020, 08:28
12

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин после неудачи в Лиге чемпионов настраивается на победу в РПЛ. Там действующий чемпион лидирует.

— Для «Зенита» еврокубки в этом сезоне закончились. Если бы у вас была возможность переиграть один матч в этом розыгрыше, какой бы вы выбрали?

— С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счета. И эта игра была очень важна. Если бы была возможность, все шесть игр бы переиграли, но это уже в прошлом. Теперь нам остается только завоевать первое место в чемпионате и в следующем году доказать и показать самим себе и всем вокруг, что мы можем выходить из группы и обязаны это делать.

  • «Зенит» в группе Лиги чемпионов набрал 1 очко из 18.
  • Сутормин поучаствовал в 5 играх, сделал результативный пас.
  • 12 декабря «Зенит» в РПЛ примет «Динамо».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (12)
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AZ
1607491814
А для чего им это ... Чтобы опять было видно, насколько слабый наш чемпионат? Судя по результатам нашего чемпиона в группе ЛЧ...
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Psih86
1607493723
Второй год подряд команда из первой корзины занимает последнее место в группе. Это не чемпион, а хер знает кто, из 6 игр одна ничья и пять поражений, пусть лучше ни куда не выходят, хватит уже доказывать...
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mig28
1607494534
Группа была вполне проходимая...у Краснодара куда хуже было. Да и Локо, две ничьи с Атлетико, если б выиграли у Зальцбурга, то можно было бы побороться за выход.
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paracetamol
1607495770
Все 6 игр переиграли бы, да снова проиграли. Ставка на внутренний чемп. Правильно Лёха сказал.
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nik55
1607502332
вас пионеры надрали как котов помойных-----менять пол состава с тренером и может потом вы заиграете
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владимир миронов
1607502896
На счет первого места, так это судьи постараются.
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Axe111
1607503227
Помойка
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Plyash
1607522385
Чемпионство,это обязаловка теперь,иначе ГазпромГрад ноги всем повыдёргивает. Хотя мы теперь знаем,что для Дзюбы,к примеру,ноги не столь важны,как руки...
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Вомбат
1607534532
В прошлом году вы доказывали, что можете выходить из группы, но не доказали. В этом году вы деградировали так, что уже ничего даже не пытались доказать. В следующем году, если вы попадете в ЛЧ с тем же тренером и в том же составе, вы не только не будете ничего доказывать, вы и одного очка набрать не сможете. Сможете только побить рекорд Спартака 2003 года
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