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    Защитник «Баварии» Дэвис сыграет с «Локомотивом»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил о возвращении в команду защитника Альфонсо Дэвиса накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Дэвис вернулся в строй, и мы планируем, что завтра он выйдет на поле. Посмотрим, появится ли он с первых минут или во втором тайме. Как я говорил ранее, успехом нельзя обладать, его можно только арендовать, и продлевать эту аренду надо каждый день. На ряд футболистов в последнее время выпала большая нагрузка, но мы все равно хотим прогрессировать день ото дня», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

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    Источник: сайт УЕФА

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