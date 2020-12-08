АПЛ. «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон»

В матче 11-го тура АПЛ «Саутгемптон» в гостях выиграл у «Брайтона» со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед в середине первого тайма благодаря голу Паскаля Гросса, реализовавшего пенальти, однако перед перерывом команда Ральфа Хазенхюттля отыгралась усилиями Янника Вестергора, а на 81-й минуте победный мяч забил Дэнни Ингс.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Брайтон & Хов – Саутгемптон – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гросс (с пенальти), 26; 1:1 – Вестергор, 45; 1:2 – Ингс (с пенальти), 81.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ