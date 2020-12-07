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  • Мещеряков – о совете директоров «Локомотива»: «Кадровые вопросы решаться не будут»

Мещеряков – о совете директоров «Локомотива»: «Кадровые вопросы решаться не будут»

7 декабря 2020, 11:51
3

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает, что в ходе ближайшего заседания будут приниматься решения о кадровых перестановках в клубе.

«Это будет текущий совет директоров, на котором будут решаться текущие вопросы. Существенных вопросов, включая кадровые, обсуждать не планировалось и не планируется. Откуда ваши коллеги все это берут, я даже представить себе не могу», – сказал Мещеряков.

  • «Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 17 туров.
  • Ранее Мещеряков заявлял, что «смеется над слухами о своем уходе из клуба», а также опровергал информацию о скором увольнении генерального директора Василия Кикнадзе.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1607331235
Жаль, по тебе и Кикнадзе надо было ещё летом.
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O-Z
1607337682
Болельщики всё уже решили за вас, кто есть кто.
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PAREVG.
1607376176
Гнать вас обоих, и тебя и грызуна твоего...
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