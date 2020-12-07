Мещеряков – о совете директоров «Локомотива»: «Кадровые вопросы решаться не будут»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает, что в ходе ближайшего заседания будут приниматься решения о кадровых перестановках в клубе.
«Это будет текущий совет директоров, на котором будут решаться текущие вопросы. Существенных вопросов, включая кадровые, обсуждать не планировалось и не планируется. Откуда ваши коллеги все это берут, я даже представить себе не могу», – сказал Мещеряков.
- «Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 17 туров.
- Ранее Мещеряков заявлял, что «смеется над слухами о своем уходе из клуба», а также опровергал информацию о скором увольнении генерального директора Василия Кикнадзе.
Источник: «Р-Спорт»