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    Мещеряков – о совете директоров «Локомотива»: «Кадровые вопросы решаться не будут»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает, что в ходе ближайшего заседания будут приниматься решения о кадровых перестановках в клубе.

    «Это будет текущий совет директоров, на котором будут решаться текущие вопросы. Существенных вопросов, включая кадровые, обсуждать не планировалось и не планируется. Откуда ваши коллеги все это берут, я даже представить себе не могу», – сказал Мещеряков.

    • «Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 17 туров.
    • Ранее Мещеряков заявлял, что «смеется над слухами о своем уходе из клуба», а также опровергал информацию о скором увольнении генерального директора Василия Кикнадзе.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19210

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Жаль, по тебе и Кикнадзе надо было ещё летом.

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