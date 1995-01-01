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    Мещеряков: «Никаких планов уволить Кикнадзе нет»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию, что генеральный директор Василий Кикнадзе будет вскоре уволен. Функционер назвал ее бредом.

    «Бред не комментирую. Никаких планов нет, никто с Шамилем Газизовым не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ», – сказал Мещеряков.

    • Кикнадзе назначили в декабре 2018 года.
    • До «Локомотива» он работал на телевидении, в том числе ведущим.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9358

      paracetamol 1 час назад

      А тебя кто спрашивал, вместе со своим воровским дружэком под раздачу пипюлей попадешь. Незаменимый, мля!

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