Мещеряков: «Никаких планов уволить Кикнадзе нет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию, что генеральный директор Василий Кикнадзе будет вскоре уволен. Функционер назвал ее бредом.

«Бред не комментирую. Никаких планов нет, никто с Шамилем Газизовым не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ», – сказал Мещеряков.