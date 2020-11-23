Мещеряков: «Смеюсь над слухами о своем уходе из «Локомотива». У кого-то фантомные боли»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает свою скорую отставку с занимаемого поста в связи с уходом из РЖД.
– В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?
– Не соответствует.
– Из «Локо» не уходите?
– Нет.
– Как реагируете?
– Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не зная, где он. Им бы фантастику писать.
– Откуда появляется информация?
– Значит, у кого-то есть фантомные боли.
– У кого?
– Не знаю.
– Они просто так не появляются.
– Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.
– Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?
– Не комментирую.
- Мещеряков стал главой совдира «Локо» в марте 2016 года.
- Команда завершила первый круг РПЛ на восьмом месте.