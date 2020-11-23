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  • Мещеряков: «Смеюсь над слухами о своем уходе из «Локомотива». У кого-то фантомные боли»

Мещеряков: «Смеюсь над слухами о своем уходе из «Локомотива». У кого-то фантомные боли»

23 ноября 2020, 21:31
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает свою скорую отставку с занимаемого поста в связи с уходом из РЖД.

– В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?

– Не соответствует.

– Из «Локо» не уходите?

– Нет.

– Как реагируете?

– Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не зная, где он. Им бы фантастику писать.

– Откуда появляется информация?

– Значит, у кого-то есть фантомные боли.

– У кого?

– Не знаю.

– Они просто так не появляются.

– Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.

– Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?

– Не комментирую.

  • Мещеряков стал главой совдира «Локо» в марте 2016 года.
  • Команда завершила первый круг РПЛ на восьмом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1606156552
Когда же этот хохол слезет с паровоза?
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andjelagulo
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PAREVG.
1606167945
Уйдешь, ни куда не денешься,, иначе, после ближайшего аудита, тебя прокурор заберет.
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Hektor 84
1606170243
Ну мы тогда тоже твою дурь комментировать не станем. Хохол на выход с вещами!!!
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Korsar_03
1606170975
Дядя Толя дошутился. Вышвырнули из Локо, куда ему, собственно, и дорога. Осталось ещё его лысого друга следом выгнать
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paracetamol
1606204605
За счет липового пенальти выиграли у аутсайдера - весь ваш успех!
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