Мещеряков: «Смеюсь над слухами о своем уходе из «Локомотива». У кого-то фантомные боли»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает свою скорую отставку с занимаемого поста в связи с уходом из РЖД.

– В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?

– Не соответствует.

– Из «Локо» не уходите?

– Нет.

– Как реагируете?

– Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не зная, где он. Им бы фантастику писать.

– Откуда появляется информация?

– Значит, у кого-то есть фантомные боли.

– У кого?

– Не знаю.

– Они просто так не появляются.

– Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.

– Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?

– Не комментирую.