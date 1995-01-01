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    Мещеряков: «Смеюсь над слухами о своем уходе из «Локомотива». У кого-то фантомные боли»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отрицает свою скорую отставку с занимаемого поста в связи с уходом из РЖД.

    – В очередной раз в СМИ появилась информация о вашем уходе из «Локомотива». Насколько это соответствует действительности?

    – Не соответствует.

    – Из «Локо» не уходите?

    – Нет.

    – Как реагируете?

    – Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не зная, где он. Им бы фантастику писать.

    – Откуда появляется информация?

    – Значит, у кого-то есть фантомные боли.

    – У кого?

    – Не знаю.

    – Они просто так не появляются.

    – Я не знаю. «Локомотив» развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров.

    – Как вы реагируете на то, что болельщики на матчах раз за разом требуют вашей отставки?

    – Не комментирую.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5

      andjelagulo 1 час назад

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      Рейтинг: +18986

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Когда же этот хохол слезет с паровоза?

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