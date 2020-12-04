Бруну Фернандеш, Чилвел и Грилиш – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

Стали известны номинанты на приз лучшему футболисту английской Премьер-лиги по итогам ноября.
За награду поборются шесть игроков:
- Бен Чилвел, «Челси» (один гол в трех матчах);
- Анжело Огбонна, «Вест Хэм» (один гол в трех матчах);
- Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед» (четыре гола и один ассист в четырех матчах);
- Пьер-Эмиль Хейбьерг, «Тоттенхэм» (четыре матча без результативных действий);
- Джеймс Уорд-Проус, «Саутгемптон» (три гола и два ассиста в четырех матчах);
- Джек Грилиш, «Астон Вилла» (два гола и два ассиста в четырех матчах).
Источник: Официальный сайт АПЛ