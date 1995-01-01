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    Бруну Фернандеш, Чилвел и Грилиш – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в ноябре

    Стали известны номинанты на приз лучшему футболисту английской Премьер-лиги по итогам ноября.

    За награду поборются шесть игроков:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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