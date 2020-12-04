Суд по делу Широкова перенесли еще на неделю

Запланированное на сегодня судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

Принято решение перенести заседание на следующую пятницу, 11 декабря. Оно должно начаться в 14:00 мск.

25 ноября суд уже переносился на 4 декабря. Дело планировалось рассмотреть в общем порядке.