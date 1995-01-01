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    Суд по делу Широкова перенесли еще на неделю

    Запланированное на сегодня судебное заседание по делу бывшего капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, не состоялось.

    Принято решение перенести заседание на следующую пятницу, 11 декабря. Оно должно начаться в 14:00 мск.

    25 ноября суд уже переносился на 4 декабря. Дело планировалось рассмотреть в общем порядке.

    • Широков избил Данченкова 10 августа на матче любительских команд.
    • Против экс-футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +19326

      Боцман59rus 1 час назад

      Ромка, втащи ему ещё раз, ну чтоб на нормальную статью, а то сам переживаешь и судьям мировым покоя не даёшь, уже не знают как тебя отмазать)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11324

      alarm 1 час назад

      что там можно 4 месяца расследовать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +19

      Верзихрюк > alarm 1 час назад

      согласен, всем понятно что тут широкову строгий выговор, а тихонову предупреждение за мат !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +19

      Верзихрюк > alarm 1 час назад

      а судье 2000р на такси и за мазь вишневского !
      ну и пожелание успехов в дальнейшей карьере !
      гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3730

      Cleaner 1 час назад

      Пытаются кулуарно договориться...

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