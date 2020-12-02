Семак, Тедеско, Карпин, Талалаев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре.
На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 5 очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак», 5 очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат», 5 очков в трех матчах) и Игорь Черевченко («Химки», 9 очков в трех матчах).
- Проголосовать за лучшего тренера ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
- Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками выбирают эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
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Источник: твиттер РПЛ