Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Семак, Тедеско, Карпин, Талалаев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

    РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре.

    На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 5 очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак», 5 очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат», 5 очков в трех матчах) и Игорь Черевченко («Химки», 9 очков в трех матчах).

    • Проголосовать за лучшего тренера ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
    • Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками выбирают эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9341

      paracetamol 22 минуты назад

      Кто из наставников был лучшим в ноябре? - Все г-но!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6968

      Вомбат 37 минут назад

      И Семак? За что? А понял, за то, что не проиграл Арсеналу. Те, кто его выдвинул наверняка подумали, что лондонскому.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru