Семак, Тедеско, Карпин, Талалаев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 5 очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак», 5 очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат», 5 очков в трех матчах) и Игорь Черевченко («Химки», 9 очков в трех матчах).

Кто из наставников был лучшим в ноябре?⠀Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ✔https://t.co/fEGjx4M9xe⠀В этом сезоне Лучшего тренера месяца выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР pic.twitter.com/aTbbOgnt7n