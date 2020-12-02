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  • Семак, Тедеско, Карпин, Талалаев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

Семак, Тедеско, Карпин, Талалаев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в ноябре

2 декабря 2020, 10:59
11

РПЛ представила список из пяти кандидатов на звание лучшего тренера лиги в ноябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит», 5 очков в трех матчах), Доменико Тедеско («Спартак», 5 очков в трех матчах), Валерий Карпин («Ростов», 6 очков в трех матчах), Андрей Талалаев («Ахмат», 5 очков в трех матчах) и Игорь Черевченко («Химки», 9 очков в трех матчах).

  • Проголосовать за лучшего тренера ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
  • Лучшего тренера месяца совместно с болельщиками выбирают эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов Ахмат Химки Карпин Валерий Талалаев Андрей Семак Сергей Черевченко Игорь Тедеско Доменико
Комментарии (11)
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Вомбат
1606897269
И Семак? За что? А понял, за то, что не проиграл Арсеналу. Те, кто его выдвинул наверняка подумали, что лондонскому.
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paracetamol
1606898173
Кто из наставников был лучшим в ноябре? - Все г-но!
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black and yellow
1606901717
семак за какие заслуги ?
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oyabun
1606902388
Ответ очевиден. Кто больше всех очков набрал? Да еще и при наиболее слабом подборе игроков. Я хоть и болельщик Спартака, но объективно в данном отрезке времени лучший Черевченко.
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CSKA471
1606905708
Очевидно – Черевченко, а Боганыча вообще сху.яли включили?
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slavа0508
1606908016
Таблица всё показала,,,,Червеченко больше очков ,с более слабым составом,,,,
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ySS
1606923253
Если тут Семак и Тедеско, то чего Ганчаренку не включили?)
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den161
1606939197
Семак???
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Enter2006
1606939813
Черевченко вытаскивает из выгребной ямы РПЛ команду Химки, и вполне успешно. Заслуженно если ему дадут тренера ноября. Да и 9 очков.
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maygli
1606949665
Конечно Семак!!! Двух мнений быть не может. )))
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