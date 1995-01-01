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    Индзаги: «Зенит» – команда высочайшего уровня, но мы смогли сдержать их»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о перспективах итальянского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Футбол непредсказуем, мы увидели это в последних матчах Лиги чемпионов. Мы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, но заслужили его, пройдя четыре теста против классных соперников.

    «Зенит» – команда высочайшего уровня, но мы смогли сдержать их в последнем матче», – приводит слова Индзаги официальный сайт «Лацио».

    • «Зенит» проиграл «Лацио» в Риме со счетом 1:3.
    • Петербуржцы лишились шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Лацио»

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