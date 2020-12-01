Индзаги: «Зенит» – команда высочайшего уровня, но мы смогли сдержать их»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о перспективах итальянского клуба на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Футбол непредсказуем, мы увидели это в последних матчах Лиги чемпионов. Мы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, но заслужили его, пройдя четыре теста против классных соперников.

«Зенит» – команда высочайшего уровня, но мы смогли сдержать их в последнем матче», – приводит слова Индзаги официальный сайт «Лацио».