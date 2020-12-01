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  • Кабелла: «Если не брать «ПСЖ», не вижу разницы между чемпионатами России и Франции»

Кабелла: «Если не брать «ПСЖ», не вижу разницы между чемпионатами России и Франции»

1 декабря 2020, 15:30
2

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что не видит большой разницы между российским и французским чемпионатами.

— Насколько пристально вы следите за французским чемпионатом?

— Да, я действительно плотно слежу за чемпионатом. «Ренн», я согласен, хорошо показал себя в прошлом сезоне, хорошо начал этот сезон, но сейчас есть спад, и это тоже нормально. Нам надо воспользоваться этим. «Ренн» все равно является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

— Как считаете, уровень французского футбола действительно выше уровня российского футбола?

— Нет, я не хочу так сказать, если взять в целом российский и французский чемпионаты. Но надо вынести из этого списка «ПСЖ», так как эта команда всегда участвует в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать участников Лиги чемпионов от России и от Франции.

— Выступая за «Марсель» пять лет назад, вы забивали «Ренну». Помните тот мяч и тот «Ренн»? Насколько сильно соперник изменился?

— Конечно, я вспоминаю этот гол. Могу сказать, команда из года в год становится лучше. Проводит хорошую селекционную работу, добавляется больше хороших футболистов. Эта команда сейчас находится на очень высоком уровне. Завтрашняя игра для нас будет важна, особенно с точки зрения выхода в евровесну, – сказал Кабелла.

  • Матч «Краснодар» – «Ренн» состоится в среду, 2 декабря, в 19:55 по московскому времени.
  • У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку после четырех туров ЛЧ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар ПСЖ Кабелла Реми
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1606826432
Насмешил. )
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paracetamol
1606866544
Результаты в ЕК показывают разницу.
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