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    Кабелла: «Если не брать «ПСЖ», не вижу разницы между чемпионатами России и Франции»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что не видит большой разницы между российским и французским чемпионатами.

    — Насколько пристально вы следите за французским чемпионатом?

    — Да, я действительно плотно слежу за чемпионатом. «Ренн», я согласен, хорошо показал себя в прошлом сезоне, хорошо начал этот сезон, но сейчас есть спад, и это тоже нормально. Нам надо воспользоваться этим. «Ренн» все равно является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

    — Как считаете, уровень французского футбола действительно выше уровня российского футбола?

    — Нет, я не хочу так сказать, если взять в целом российский и французский чемпионаты. Но надо вынести из этого списка «ПСЖ», так как эта команда всегда участвует в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать участников Лиги чемпионов от России и от Франции.

    — Выступая за «Марсель» пять лет назад, вы забивали «Ренну». Помните тот мяч и тот «Ренн»? Насколько сильно соперник изменился?

    — Конечно, я вспоминаю этот гол. Могу сказать, команда из года в год становится лучше. Проводит хорошую селекционную работу, добавляется больше хороших футболистов. Эта команда сейчас находится на очень высоком уровне. Завтрашняя игра для нас будет важна, особенно с точки зрения выхода в евровесну, – сказал Кабелла.

    • Матч «Краснодар» – «Ренн» состоится в среду, 2 декабря, в 19:55 по московскому времени.
    • У «Краснодара» и «Ренна» по одному очку после четырех туров ЛЧ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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