Кабелла: «Если не брать «ПСЖ», не вижу разницы между чемпионатами России и Франции»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что не видит большой разницы между российским и французским чемпионатами.

— Насколько пристально вы следите за французским чемпионатом?

— Да, я действительно плотно слежу за чемпионатом. «Ренн», я согласен, хорошо показал себя в прошлом сезоне, хорошо начал этот сезон, но сейчас есть спад, и это тоже нормально. Нам надо воспользоваться этим. «Ренн» все равно является сильной командой. Но этот спад может пойти нам пользу, мы должны настроиться на соперника и воспользоваться его слабыми сторонами.

— Как считаете, уровень французского футбола действительно выше уровня российского футбола?

— Нет, я не хочу так сказать, если взять в целом российский и французский чемпионаты. Но надо вынести из этого списка «ПСЖ», так как эта команда всегда участвует в Лиге чемпионов. Что касается других команд, я не вижу большой разницы. Особенно если брать участников Лиги чемпионов от России и от Франции.

— Выступая за «Марсель» пять лет назад, вы забивали «Ренну». Помните тот мяч и тот «Ренн»? Насколько сильно соперник изменился?

— Конечно, я вспоминаю этот гол. Могу сказать, команда из года в год становится лучше. Проводит хорошую селекционную работу, добавляется больше хороших футболистов. Эта команда сейчас находится на очень высоком уровне. Завтрашняя игра для нас будет важна, особенно с точки зрения выхода в евровесну, – сказал Кабелла.