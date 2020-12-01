В Аргентине хотят изобразить Марадону на купюре в 10 тысяч песо

Аргентинские болельщики предложили выпустить купюры с изображением Диего Марадоны. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org
Фанаты хотят, чтобы изображение Марадоны было нанесено на купюру номиналом в 10 тысяч песо, а ее дизайн был оформлен в голубых цветах.
- 1000 песо – максимальная купюра в Аргентине на данный момент.
- Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
- В его честь переименуют стадион «Наполи».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Change.org