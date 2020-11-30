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  • Официально: арену «Наполи» переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

Официально: арену «Наполи» переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

30 ноября 2020, 09:34
4

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил подробности принятого решения о переименовании домашнего стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны.

«Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: «Стадио Диего Армандо Марадона», – сказал глава города.

Также рассматривались варианты «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».

  • Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
  • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
  • С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Марадона Диего
Комментарии (4)
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moskowcity-petrv
1606721368
Правильно он это заслужил!
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"supermax"
1606721952
ну это уже гораздо приемлемее чем исключение десяток из команд
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artydoc
1606723354
Правильно
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gor77
1606723719
Это скорее всего закономерно!!!! Жителей Неаполя надо поздравить! Самое интересное, что на данный момент Марадона единственный футболист в мире, который для продолжения своей карьеры в Европе выбрал не топ клуб, как многие. Каких высот достиг "Наполи" с Марадоной все знают!!! Хм, а сейчас кто-нибудь из "звёзд" готов хотя бы повторить такое? )))))) Ну, да ладно. Могу ошибаться, но это так.
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