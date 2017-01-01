Официально: арену «Наполи» переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

Это скорее всего закономерно!!!! Жителей Неаполя надо поздравить!
Самое интересное, что на данный момент Марадона единственный футболист в мире, который для продолжения своей карьеры в Европе выбрал не топ клуб, как многие. Каких высот достиг "Наполи" с Марадоной все знают!!!
Хм, а сейчас кто-нибудь из "звёзд" готов хотя бы повторить такое? ))))))
Ну, да ладно.
Могу ошибаться, но это так.
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил подробности принятого решения о переименовании домашнего стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны.
«Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: «Стадио Диего Армандо Марадона», – сказал глава города.
Также рассматривались варианты «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».
- Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
- За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
- С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).