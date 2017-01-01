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    Официально: арену «Наполи» переименуют в «Стадио Диего Армандо Марадона»

    Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил подробности принятого решения о переименовании домашнего стадиона «Наполи» в честь Диего Марадоны.

    «Было много замечательных идей, но в итоге название будет таким: «Стадио Диего Армандо Марадона», – сказал глава города.

    Также рассматривались варианты «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».

    • Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1391

      gor77 1 час назад

      Это скорее всего закономерно!!!! Жителей Неаполя надо поздравить!
      Самое интересное, что на данный момент Марадона единственный футболист в мире, который для продолжения своей карьеры в Европе выбрал не топ клуб, как многие. Каких высот достиг "Наполи" с Марадоной все знают!!!
      Хм, а сейчас кто-нибудь из "звёзд" готов хотя бы повторить такое? ))))))
      Ну, да ладно.
      Могу ошибаться, но это так.

      0
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      Рейтинг: +176

      artydoc 1 час назад

      Правильно

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      Рейтинг: +5113

      "supermax" 1 час назад

      ну это уже гораздо приемлемее чем исключение десяток из команд

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      Рейтинг: +816

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Правильно он это заслужил!

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      Рейтинг: +85

      Янвapь 69 1 час назад

      Ага, а открытие арену переименуют в арену им. самогонщика Глушакова

      0
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      Рейтинг: +18403

      bset > Янвapь 69 1 час назад

      А Баклан-арену в Дрочун-арену

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