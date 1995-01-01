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    Виллаш-Боаш – о «Марселе» в ЛЧ: «Хотелось бы закончить эту никчемную кампанию победой или хотя бы голом»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал игру команды в текущем сезоне Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа с «Олимпиакосом».

    «Нам не хватает опыта для игры на таком уровне. Мы проиграли 13 матчей подряд – это факт, который нельзя отменить. Я надеялся, что моя команда будет конкурентноспособной, но мы совершили слишком много ошибок, были слишком наивны и неудачливы.

    Это провал, который навсегда останется в моей биографии. Нам хотелось бы закончить эту никчемную кампанию победой или хотя бы голом.

    Можем ли мы отправиться в Лигу Европы? Почему нет? Там многое будет зависеть от жеребьевки», – сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции.

    • «Марсель» установил антирекорд ЛЧ, проиграв 13 матчей в турнире кряду.

    Виллаш-Боаш: «Марсель» попал в Лигу чемпионов и обосрался»

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2878

      raritet 22 минуты назад

      А что может сделать менеджер вроде Боаша? Он же не тренер , чтобы ставить игру команде. Он может только попросить купить какого-либо нужного, а может и совсем не нужного команде игрока.

      0
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      Рейтинг: +823

      Cubinec1989 2 часа назад

      Хоть у кого-то дела хуже, чем у наших клубов))

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