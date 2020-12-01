Виллаш-Боаш – о «Марселе» в ЛЧ: «Хотелось бы закончить эту никчемную кампанию победой или хотя бы голом»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал игру команды в текущем сезоне Лиги чемпионов перед матчем 5-го тура группового этапа с «Олимпиакосом».

«Нам не хватает опыта для игры на таком уровне. Мы проиграли 13 матчей подряд – это факт, который нельзя отменить. Я надеялся, что моя команда будет конкурентноспособной, но мы совершили слишком много ошибок, были слишком наивны и неудачливы.

Это провал, который навсегда останется в моей биографии. Нам хотелось бы закончить эту никчемную кампанию победой или хотя бы голом.

Можем ли мы отправиться в Лигу Европы? Почему нет? Там многое будет зависеть от жеребьевки», – сказал Виллаш-Боаш на пресс-конференции.

«Марсель» установил антирекорд ЛЧ, проиграв 13 матчей в турнире кряду.

Виллаш-Боаш: «Марсель» попал в Лигу чемпионов и обосрался»