«Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и другие пары 1/32 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии.
Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 8 по 11 января.
С 1/32 финала в Кубке начинают свой путь клубы АПЛ, их игры выделены.
«Хаддерсфилд» – «Плимут»
«Саутгемптон» – «Шрусбери»
«Чорли» – «Дерби»
«Марин» – «Тоттенхэм»
«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»
«Стокпорт» – «Вест Хэм»
«Олдхэм» – «Борнмут»
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»
«Стивенидж» – «Суонси»
«Эвертон» – «Ротерем»
«Ноттингем Форест» – «Кардифф»
«Арсенал» – «Ньюкасл»
«Барнсли» – «Транмер»
«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»
«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»
«Блэкберн» – «Донкастер»
«Сток Сити» – «Лестер»
«Уиком» – «Престон»
«Кроули» – «Лидс»
«Бернли» – «МК Донс»
«Бристоль Сити» – «Портсмут»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»
«Астон Вилла» – «Ливерпуль»
«Брентфорд» – «Мидлсбро»
«Манчестер Сити» – «Бирмингем»
«Лутон» – «Рединг»
«Челси» – «Моркэм»
«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Норвич» – «Ковентри»
«Блэкпул» – «Вест Бромвич»
«Ньюпорт» – «Брайтон»
«Челтенхэм» – «Мэнсфилд»