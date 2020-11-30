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    «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и другие пары 1/32 финала Кубка Англии

    Стали известны результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии.

    Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 8 по 11 января.

    С 1/32 финала в Кубке начинают свой путь клубы АПЛ, их игры выделены.

    «Хаддерсфилд» – «Плимут»

    «Саутгемптон» – «Шрусбери»

    «Чорли» – «Дерби»

    «Марин» – «Тоттенхэм»

    «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

    «Стокпорт» – «Вест Хэм»

    «Олдхэм» – «Борнмут»

    «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

    «Стивенидж» – «Суонси»

    «Эвертон» – «Ротерем»

    «Ноттингем Форест» – «Кардифф»

    «Арсенал» – «Ньюкасл»

    «Барнсли» – «Транмер»

    «Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»

    «Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»

    «Блэкберн» – «Донкастер»

    «Сток Сити» – «Лестер»

    «Уиком» – «Престон»

    «Кроули» – «Лидс»

    «Бернли» – «МК Донс»

    «Бристоль Сити» – «Портсмут»

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»

    «Астон Вилла» – «Ливерпуль»

    «Брентфорд» – «Мидлсбро»

    «Манчестер Сити» – «Бирмингем»

    «Лутон» – «Рединг»

    «Челси» – «Моркэм»

    «Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»

    «Норвич» – «Ковентри»

    «Блэкпул» – «Вест Бромвич»

    «Ньюпорт» – «Брайтон»

    «Челтенхэм» – «Мэнсфилд»

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    Источник: Твиттер Футбольной ассоциации Англии

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    30.11.2020 23:56
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