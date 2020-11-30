«Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» и другие пары 1/32 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Англии.

Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 8 по 11 января.

С 1/32 финала в Кубке начинают свой путь клубы АПЛ, их игры выделены.

«Хаддерсфилд» – «Плимут»

«Саутгемптон» – «Шрусбери»

«Чорли» – «Дерби»

«Марин» – «Тоттенхэм»

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

«Стокпорт» – «Вест Хэм»

«Олдхэм» – «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд»

«Стивенидж» – «Суонси»

«Эвертон» – «Ротерем»

«Ноттингем Форест» – «Кардифф»

«Арсенал» – «Ньюкасл»

«Барнсли» – «Транмер»

«Бристоль Роверс» – «Шеффилд Юнайтед»

«Кэнви Айленд»/«Борэм Вуд» – «Миллуолл»

«Блэкберн» – «Донкастер»

«Сток Сити» – «Лестер»

«Уиком» – «Престон»

«Кроули» – «Лидс»

«Бернли» – «МК Донс»

«Бристоль Сити» – «Портсмут»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Фулхэм»

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»

«Брентфорд» – «Мидлсбро»

«Манчестер Сити» – «Бирмингем»

«Лутон» – «Рединг»

«Челси» – «Моркэм»

«Эксетер» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Норвич» – «Ковентри»

«Блэкпул» – «Вест Бромвич»

«Ньюпорт» – «Брайтон»

«Челтенхэм» – «Мэнсфилд»