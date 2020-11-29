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РПЛ. ЦСКА в Казани проиграл «Рубину»

29 ноября 2020, 18:24
79

В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» дома победил ЦСКА – 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Джордже Деспотович.

Казанская команда набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. ЦСКА идет вторым (32 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Деспотович, 59.

Рубин: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 56), Макаров, Самошников, Йевтич (Ин Бом, 56), Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 56; Климов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 84), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов (Бистрович, 69), Эджуке (Гайч, 69).

Предупреждения: Макаров, 13; Йевтич, 48; Зотов, 50; Самошников, 62; Шатов, 90+1; Климов, 90+2; Бегич, 90+3 – Дивеев, 80; Марадишвили, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА
Комментарии (79)
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slavа0508
1606663560
С победой Рубин,,,интрига растёт с каждым туром,,,,,
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ySS
1606663672
Интересно послушать картофельного гения футбольной мысли) Рубин с победой! Гол, по факту, достаточно случайный, но хозяева были острее. Мешков едва не добился цели посадить весь Рубин на карточки)
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Рубинище
1606663688
Красавцы. со всеми травмами, больными , но 3 очка взяли. с победой нас..
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JTherry
1606663891
поздравляю Рубин с победой, молодцы!!! Деспот - крутой нап, вышел-увидел-забил))) ну и как ВМ с критикой Бердыева, тебя сегодня не автобусом Слуцкий обыграл, а атаками...
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Nerlinger
1606664000
Гончаренко МММудак с большой буквы!!!! Ещё язык на Бердыева поворачивается!!! У Бердыева команда в любой ситуации знала что делать, а твоя ни в одной не знает, что ей делать!!! Ни 1-е забили, как с Сочи, ни играть большинстве, как с Фейенордом, ни 1-е пропустили, как с Рубином!!! Гнать тебя Бестолкового да побыстрее !!!!!!! Тактика одна на всех соперников, ни какой тактической гибкости!!! Команда может только мучиться перед чужой штрафной!!! Закрыли Влашича и всё что нужно против ЦСКА ...
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Вомбат
1606664093
В глазах Ганчаренки искренне недоумение -- играем вроде лучше соперника почему, ну почему нам так не везет? Это не невезение, господин Ганчаренка. Это футбольные боги мстят вам за сливы евркубков второй сезон подряд. Да, вы играли сегодня вдвое интенсивнее, чем в позорном матче с Фейноордом, да, вы выглядели не хуже Рубина. Даже судью ваш босс подкупил: эпизод Зайнутдинов и Деспотович с умышленным нанесением травмы в неигровом жпизоде -- это прямая КК, а эпизод с Шатовым -- это пенальти. И даже Мешков не помог, все равно вы проиграли. И в ЛЧ вы вновь не попадете. Слив еврокубков вам опять не поможет.
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MaxRnD
1606665834
Это всё опять проделки Бердыева ...
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за ЦСКА с 1980г
1606665870
Деспот-МОЛОДЕЦ!!! Вы думаете почему он после гола свою футболку стадиону показал? Это он её ЦСКА показал. Его селекционному отделу показал! И Гончаренко показал!! Что мол не взяли его летом бесплатно,а всяких разных (Гаек и эндЖуков)за миллионы не малые приобрели..А теперь на поле видно,кто и чего стоит! Молодец ДЕСПОТ,молодец Слуцкий! Молодец Рубин! С первых минут было видно,что ЦСКА звезданулся от 1места. Им теперь сильный пинок нужен!! И будет хорошо если этим пинком будет это поражение!!!
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GM
1606670607
Совсем пропала мысль в атаке у ЦСКА. Влашич устал, Эджуке красиво наворачивает, но не более того. Чалов и Сигурдссон шансы не используют, Гайч по-прежнему ни о чем. Без Кучаева, Марио и Дзаги все стало печально - контроль без продвижения, топтание на месте. А рубиновые ничего так. Вполне вменяемо. За счет стабильности могут за еврокубки зацепиться.
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zigbert
1606680632
Рубин с победой! Интересная получилась игра. И хотя был забит всего один мяч игра смотрелась. Оба вратаря действовали надежно. Отсутствие важных игроков Рубина не сказалось на игре в чем заслуга Слуцкого.
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