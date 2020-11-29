РПЛ. ЦСКА в Казани проиграл «Рубину»

В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» дома победил ЦСКА – 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Джордже Деспотович.

Казанская команда набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. ЦСКА идет вторым (32 очка).

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Деспотович, 59.

Рубин: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 56), Макаров, Самошников, Йевтич (Ин Бом, 56), Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 56; Климов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 84), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов (Бистрович, 69), Эджуке (Гайч, 69).

Предупреждения: Макаров, 13; Йевтич, 48; Зотов, 50; Самошников, 62; Шатов, 90+1; Климов, 90+2; Бегич, 90+3 – Дивеев, 80; Марадишвили, 85.

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