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    РПЛ. ЦСКА в Казани проиграл «Рубину»

    В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» дома победил ЦСКА – 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Джордже Деспотович.

    Казанская команда набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. ЦСКА идет вторым (32 очка).

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Деспотович, 59.

    Рубин: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 56), Макаров, Самошников, Йевтич (Ин Бом, 56), Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 56; Климов, 81).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 84), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов (Бистрович, 69), Эджуке (Гайч, 69).

    Предупреждения: Макаров, 13; Йевтич, 48; Зотов, 50; Самошников, 62; Шатов, 90+1; Климов, 90+2; Бегич, 90+3 – Дивеев, 80; Марадишвили, 85.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии73
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      Рейтинг: +6445

      GoLenaStop 2 минуты назад

      ЦСКА, атаковать и бить надо...ты же на футбольном поле, а не на "международной арене"!!!
      Армия, ПОДЪЁМ !
      Спасибо командам за игру!Это было интересно!

      0
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      Рейтинг: +206

      kara-mba 15 минут назад

      Смотреть конечно противно, перегоняют мяч из пустого в порожнее, какая то безнадёга в игре чувствуется, а ещё четыре матча в декабре. Гнать белоруса надо, кисло всё как то с ним.

      0
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      Рейтинг: +53

      RUBINTATAR 15 минут назад

      Блин, опять Бердыев виноват.

      0
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      Рейтинг: +1107

      GM 37 минут назад

      Совсем пропала мысль в атаке у ЦСКА. Влашич устал, Эджуке красиво наворачивает, но не более того. Чалов и Сигурдссон шансы не используют, Гайч по-прежнему ни о чем. Без Кучаева, Марио и Дзаги все стало печально - контроль без продвижения, топтание на месте.
      А рубиновые ничего так. Вполне вменяемо. За счет стабильности могут за еврокубки зацепиться.

      3
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      Рейтинг: +1

      fabo26 1 час назад

      tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      -3
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      Рейтинг: +2384

      neim 1 час назад

      Да уж, ЦСКА в последнее время как-то не радует. А ведь команда перспективная, молодая, быстрая. Перерыв нужен в играх, межсезонная подготовка. Потом думаю всё наладится. Ведь в начале чемпионата хорошо играли, очков набрали много.
      Главное не унывать, жизнь наладится и будет ещё праздник, будет ! )))

      1
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      Рейтинг: +523

      Вальдемар IV > neim 1 час назад

      в лидерах идут че еще надо, кое-кто уже в зоне вылета почти

      2
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      Рейтинг: +4643

      житель СПб 1 час назад

      Да, и еще! У нас уже 3-й хороший РОССИЙСКИЙ молодой вратарь в Лиге! Это Медведев. Я очень рад! Главное, чтобы Черчесов их ценил и использовал.

      1
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      Рейтинг: +1748

      за ЦСКА с 1980г 1 час назад

      Деспот-МОЛОДЕЦ!!! Вы думаете почему он после гола свою футболку стадиону показал? Это он её ЦСКА показал. Его селекционному отделу показал! И Гончаренко показал!! Что мол не взяли его летом бесплатно,а всяких разных (Гаек и эндЖуков)за миллионы не малые приобрели..А теперь на поле видно,кто и чего стоит! Молодец ДЕСПОТ,молодец Слуцкий! Молодец Рубин! С первых минут было видно,что ЦСКА звезданулся от 1места. Им теперь сильный пинок нужен!! И будет хорошо если этим пинком будет это поражение!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1897

      CSKA57 > за ЦСКА с 1980г 1 час назад

      Не поможет это поражение Гончаренко! Он упертый, и для него Чалов - лучший нападающий!

      4
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      Рейтинг: +1107

      GM > CSKA57 39 минут назад

      А другого напа у нас нет.

      0
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      Рейтинг: +41173

      MaxRnD 1 час назад

      Это всё опять проделки Бердыева ...

      7
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      Рейтинг: +5268

      Рубинище > MaxRnD 1 час назад

      +++

      4
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      Рейтинг: +3192

      Кинстифа 2 часа назад

      Слуцкий для ЦСКА, теперь как Карпин для Спартака))))

      2
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