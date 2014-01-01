РПЛ. ЦСКА в Казани проиграл «Рубину»

ЦСКА, атаковать и бить надо...ты же на футбольном поле, а не на "международной арене"!!!
Армия, ПОДЪЁМ !
Спасибо командам за игру!Это было интересно!
В матче 16-го тура РПЛ «Рубин» дома победил ЦСКА – 1:0. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Джордже Деспотович.
Казанская команда набрала 24 очка и поднялась на девятое место в таблице. ЦСКА идет вторым (32 очка).
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Деспотович, 59.
Рубин: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Шатов, Бакаев (Зуев, 56), Макаров, Самошников, Йевтич (Ин Бом, 56), Абильдгор, Игнатьев (Деспотович, 56; Климов, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Тикнизян, 84), Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Сигурдссон, 58), Обляков (Шкурин, 84), Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов (Бистрович, 69), Эджуке (Гайч, 69).
Предупреждения: Макаров, 13; Йевтич, 48; Зотов, 50; Самошников, 62; Шатов, 90+1; Климов, 90+2; Бегич, 90+3 – Дивеев, 80; Марадишвили, 85.