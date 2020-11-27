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  • ФИФА утвердила состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2022, Россия – в третьей

ФИФА утвердила состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2022, Россия – в третьей

27 ноября 2020, 14:29
24

7 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка европейской части квалификации чемпионата мира 2022 года.

ФИФА утвердила состав корзин и опубликовала их на своем официальном сайте.

Сборная России, как и сообщалось ранее, оказалась в третьей корзине при жеребьевке.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Европа Россия
Комментарии (24)
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Чермындыр
1606477670
Разницы между третьей и второй корзиной для нашей сборной нет. Результат известен уже сейчас
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Боцман59rus
1606478732
Мы в мусорной корзине, осталось туда отправить 4 клуба из ЕК и можно увозить на свалку , Дюков за рулем
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NewLife
1606481417
Не заслужили звание середняка.
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DeStar
1606481696
румыны и словаки красавцы))) тусят в более приятно компании)
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55together
1606484339
Спасибо, Стасик!
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Из Твери Леха
1606484464
По мне так это самая сложная ситуация на отбор ЧМ года эдак с 98. Как по составу так и по соперникам. В 98 не повезло с сильной Италией в стыках, в 2002 прошли, в 2006 облажались по полной теряя очки в матчах со Словакией и прибалтами, но группа была проходимой. 2010 - позор в стыках, 2014 - успех с Капелло. Сейчас же все сложно. В т.ч. и условия отбора. Если раньше сборная уверенно претендовала на 2-ое место для стыков, то сейчас шанс на него процентов 30. Ну явно меньше 50.
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mamba9090909
1606486304
Как говорится - всем по способностям.))
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KKH
1606488145
Нам есть куда еще падать, 4я, 5я,....
Ответить
InterMilLano1908
1606488557
Испания, Швейцария, Россия, Израиль, Косово, Молдова. Вот будет умора))))
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BRO_football
1606511906
С Молдовой за 5 строчку поборемся. Сыграем 2 раза вничью и победителя будут выявлять по забитым голам.
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