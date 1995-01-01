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    ФИФА утвердила состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2022, Россия – в третьей

    7 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка европейской части квалификации чемпионата мира 2022 года.

    ФИФА утвердила состав корзин и опубликовала их на своем официальном сайте.

    Сборная России, как и сообщалось ранее, оказалась в третьей корзине при жеребьевке.

    Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

    Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

    Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

    Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

    Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

    Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5634

      NewLife 20 секунд назад

      Почитал правила жеребьевки - без пол-литра не понять.

      0
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      Рейтинг: +491

      кран 2 минуты назад

      Дожили...

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      Рейтинг: +10161

      DeStar 7 минут назад

      румыны и словаки красавцы))) тусят в более приятно компании)

      1
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      Рейтинг: +5634

      NewLife 11 минут назад

      Не заслужили звание середняка.

      -1
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      Рейтинг: +11541

      KLIM777 28 минут назад

      С Сан-марино поборемся)

      1
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      Рейтинг: +190

      BRAZILES 38 минут назад

      только квалефикация ---нефакт что выйдут из группы ----вот и хотят евро в россию чтоб без отбора как хозяйкапролесть

      0
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      Рейтинг: +45

      u_ban 40 минут назад

      А почему Дания в первой корзине. Я за ними не следил, они хорошо играют?

      0
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      Рейтинг: +19321

      Боцман59rus 56 минут назад

      Мы в мусорной корзине, осталось туда отправить 4 клуба из ЕК и можно увозить на свалку , Дюков за рулем

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      Рейтинг: +45

      u_ban > Боцман59rus 41 минуту назад

      По-моему, мы в правильной корзине, т к показываем футбол примерно на том уровне, что и другие участники корзины 3.

      0
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      Рейтинг: +9423

      JTherry > Боцман59rus 30 минут назад

      в принципе, наша сборная неплохо смотрелась бы и в 4-ой корзине)

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      Рейтинг: +18371

      bset 1 час назад

      Спасибо физруку за это

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      Рейтинг: +5077

      vladik12 1 час назад

      Самый плохой жребий для нас: Франция, Словакия, РОССИЯ, Северная Македония, Косово, Молдавия.
      Самый приемлемый: Хорватия, Румыния, РОССИЯ, Белоруссия, Латвия, Сан-Марино.

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      Рейтинг: +1104

      Freyd > vladik12 1 час назад

      Косово мы не признали,так что выбери другую команду

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      Рейтинг: +10161

      DeStar > vladik12 6 минут назад

      Т.е беларусь для рф лучше чем люксы?(( обидно((

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