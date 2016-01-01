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    Зинченко: «Могу засунуть свое мнение в одно место, но итог матча со Швейцарией должен был решиться на поле»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал решение УЕФА присудить сборной Украине техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

    «Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение.

    Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

    Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв два матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион В, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

    Футбол – это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными», – сказал Зинченко.

    • У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
    • Решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    • Обе команды выступят на Евро-2020.

    УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

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    Источник: Tribuna.com

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2829

      raritet 1 час назад

      В жизни вообще не так много справедливости, а что уж говорить о Европейских понятиях об этом.

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