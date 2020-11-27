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  • Зинченко: «Могу засунуть свое мнение в одно место, но итог матча со Швейцарией должен был решиться на поле»

Зинченко: «Могу засунуть свое мнение в одно место, но итог матча со Швейцарией должен был решиться на поле»

27 ноября 2020, 10:59
2

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал решение УЕФА присудить сборной Украине техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией.

«Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже полегче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение.

Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, извините за выражение, могу засунуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен решаться по спортивному принципу, на футбольном поле.

Я надеюсь, что наша ассоциация футбола сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Я уверен в этом. Выиграв два матча в группе, тогда как Швейцария ни разу не победила, мы вылетаем в дивизион В, а швейцарцы остаются в дивизионе А. Где справедливость?

Футбол – это спорт, а в спорте всегда должна присутствовать справедливость. Надеюсь, что решение поменяют и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными», – сказал Зинченко.

  • У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
  • Решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • Обе команды выступят на Евро-2020.

УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

Источник: Tribuna.com
Лига наций Украина Швейцария Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (2)
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raritet
1606464732
В жизни вообще не так много справедливости, а что уж говорить о Европейских понятиях об этом.
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Дядя Серёжа
1606470353
Соблюдайте марлевый режим.
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