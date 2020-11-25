УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

Сборной Украины официально присудили техническое поражение в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии. Это означает, что украинцы заняли последнее место в группе и вылетели в лигу В.

Встречу не удалось провести из-за вспышки коронавируса в составе сборной Украины.