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    УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

    Сборной Украины официально присудили техническое поражение в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии. Это означает, что украинцы заняли последнее место в группе и вылетели в лигу В.

    Встречу не удалось провести из-за вспышки коронавируса в составе сборной Украины.

    • У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
    • Решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    • Обе команды выступят на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2593

      absent32 11 минут назад

      АХАХ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +303

      SuperNils 40 минут назад

      У всех коронавирус, и все играют. И только Их Величество Хохлы не соизволили сыграть. Совсем уже охренели.

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      Рейтинг: +1308

      koli4ka > SuperNils 9 минут назад

      Если в твоей глухой деревне из-за обильных снегопадов нет интернета,то рекомендую съездить за 400 км на собачьей упряжке в ближайший райцентр за газетой "Путь Ильича",в которой тоже писали,что их сборная прибыла в Люцерн на игру со Швейцарией и команда готова была играть,но матч не удалось провести по прихоти местных функционеров из УЕФА. Ничего личного,но считаю,что техническое поражение 0:3 менее позорно,чем 0:5 от сербов,но по игре!!!Ну,как-то так...

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