УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

Сборной Украины официально присудили техническое поражение в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии. Это означает, что украинцы заняли последнее место в группе и вылетели в лигу В.
Встречу не удалось провести из-за вспышки коронавируса в составе сборной Украины.
- У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
- Решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
- Обе команды выступят на Евро-2020.
Источник: УФА