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  • УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

УЕФА засчитал Украине техническое поражение в игре с Швейцарией, команда вылетела в лигу В Лиги наций

25 ноября 2020, 20:01
29

Сборной Украины официально присудили техническое поражение в матче шестого тура лиги А Лиги наций против Швейцарии. Это означает, что украинцы заняли последнее место в группе и вылетели в лигу В.

Встречу не удалось провести из-за вспышки коронавируса в составе сборной Украины.

  • У Швейцарии и Украины одинаковое количество очков, но засчет личных встреч выше финишировали швейцарцы.
  • Решение УЕФА может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
  • Обе команды выступят на Евро-2020.

Источник: УФА
Лига наций Украина. Премьер-лига Швейцария Украина
Комментарии (29)
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absent32
1606326769
АХАХ))))))))))))))))
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FanatSerj
1606332077
А вот это прям обидно, они там норм в группе бились им скорее не то что ничьи хватило бы, может даже проиграть можно было со Швейцарией, только с небольшим счетом. Причём странная УЕФА как вообще нафиг не нужные товарищеские матчи играть, так они по три игры в неделю засовывают, а тут окна для переноса игры не нашлось. Не уважают они восточную Европу как не крути, тем более братьев славян.
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Ailend
1606332883
Теперь ждём суд. По факту должна была перенесена игра, а не тех. поражение кому то из команд.
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wobaekat
1606350827
В такие-то времена и такое свинское решение
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raritet
1606482030
Очень странное , мягко говоря, решение. Такая симпатичная , с динамикой сборная Украины не заслужила такого обращения. Еще понимаю , если бы к нашим клоунам это относилось, все-таки , мы , Россия , не в тренде, можно было и здесь пройтись какими-нибудь санкциями, ну например, запретить некоторым запретить заниматься сексом. А тут , ни с того , ни с чего, такое наглое обращение к нашим братьям, славянам. Думаю, нужно подавать в суд. Зинченко , молодец, поднял эту тему.
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GoLenaStop
1606525508
Закон, правила, решение, обращение... - щас это про футбол, или про нашу ЖИЗНЬ?.. Верьте только спортивной честности и своей совести. И будет нам футбол. Всем терпения и любви. Берегите себя.
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