Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего Федора Чалова и критике в его адрес.
– Как оцените игру Чалова? В каком он состоянии из-за текущей ситуации?
– Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня [в матче ЛЕ с «Фейеноордом» (0:0)] он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.
Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать.
- Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал Чалова фразой «талантливый, который ничего не делает».
- В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
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Источник: Sports.ru