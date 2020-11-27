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  • Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

27 ноября 2020, 00:37
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего Федора Чалова и критике в его адрес.

– Как оцените игру Чалова? В каком он состоянии из-за текущей ситуации?

– Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня [в матче ЛЕ с «Фейеноордом» (0:0)] он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.

Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать.

  • Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал Чалова фразой «талантливый, который ничего не делает».
  • В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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vladik12
1606427035
Ну вот, назвал маму своего игрока псовой самкой.
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paracetamol
1606427884
Играть спиной - большая наука!
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ySS
1606428248
Вот и второй тренер отмечает прогресс игрока, но нужны для нападающего голы.
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Niko
1606448941
Это печально((( обожаю Федю, но это и есть огромная проблема. Федор не уровень тех задач которые ставят перед собой команда. На заметку выйти при 3-0 ещё можно. Но в остальном в идеале в аренду. Сдал он за последние два года катастрофически. Я честно даже не уверен что он тянет уровень рпл. Но в целом в каком нибудь роторе Тамбове стоит наверное хоть пол сезона попробовать. А лучше в лидеры фнл. Крылья, торпедо. Может после этого вернётся на уровень. Хотя в целом он деградирует уже года 2-3.
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Oldtrafford83
1606453898
Вчера откровенно бесил своей игрой,просто ужасно,но старался))
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RJM555
1606457855
Слова Черчесова: «Этому золотому активу (в вопросе имелись ввиду Головин и братья Миранчуки. — Прим. Sport24) пора себя хотя бы позолоченным сделать. Этот золотой актив недавно играл, сейчас чай сидят пьют, а я перед вами тут сижу. Понимаете, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и делать шаги вперед. Этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат. Они тоже. Дома у себя они золотой актив, а я перед вами. Они на поле — они должны доказывать, вот и все. Чалов играет с Молдавией — проявляй себя. Кстати, о птичках. Чалова не было полтора года, и вот сейчас я его нашел лучшим, чем в прошлые разы. Не знаю, что случилось. Каждый из них должен чуть-чуть мясом обрасти, чтобы в отсутствие Дзюбы и других брать игру на себя. Я больше расстроился, чем разозлился. Время-то бежит. Вот вам шанс взять все в свои руки и повести команду. А они этого не сделали.» И где здесь Черчесов кого оскарбляет народ читать разучился или журналюги творят что хотят.....
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САДЫЧОК
1606459405
Хорошо , что проводят грамотную работу ! Но затягивать не нужно .Если не поймет -то пусть отдыхает на банке !
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кто там
1606461476
Поздно метаться, гинер просрал шанс сделать из воздуха 25 млн, учитывая мировую ситуацию и уровень игры чалова- максимум 15-18 млн за него дадут и то вряд ли
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portero
1606466476
Пока так и остаётся подающим надежды, даже движуха вниз идёт...
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Дядя Серёжа
1606471160
Пушкин о Пушкине:" Сукин сын" - гений, имеет право. О Чалове?..... Ну не смешите людей.
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