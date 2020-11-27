Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего Федора Чалова и критике в его адрес.

– Как оцените игру Чалова? В каком он состоянии из-за текущей ситуации?

– Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня [в матче ЛЕ с «Фейеноордом» (0:0)] он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.

Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал Чалова фразой «талантливый, который ничего не делает».

охарактеризовал Чалова фразой «талантливый, который ничего не делает». В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»