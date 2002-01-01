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    Гончаренко – о критике Чалова: «Наш сукин сын, которого надо оберегать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего Федора Чалова и критике в его адрес.

    – Как оцените игру Чалова? В каком он состоянии из-за текущей ситуации?

    – Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня [в матче ЛЕ с «Фейеноордом» (0:0)] он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.

    Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать.

    • Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов охарактеризовал Чалова фразой «талантливый, который ничего не делает».
    • В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 16 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

    Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +881

      ySS 1 час назад

      Вот и второй тренер отмечает прогресс игрока, но нужны для нападающего голы.

      0
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      Рейтинг: +9276

      paracetamol 1 час назад

      Играть спиной - большая наука!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5075

      vladik12 2 часа назад

      Ну вот, назвал маму своего игрока псовой самкой.

      0
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