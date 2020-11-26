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Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

26 ноября 2020, 23:42
16

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после домашней ничьей с «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома – года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещe что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.

Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА ни разу не выиграл в текущем розыгрыше ЛЕ.
  • Команда идет на последнем месте в группе.
  • Следующий соперник – «Вольфсберг». Матч состоится 3 декабря.

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Фейеноорд Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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polt
1606424457
Закормили вас баблом, импотентов-футболеров, мотивация на нуле. Вчера заменили Льоренте, так он чуть стадион не разнес. А наши с потухшим взором спокойно усаживаются на скамеечку, или вообще уходят в раздевалку. А уровень ТЕХНИЧЕСКОЙ и физической подготовки наших "футболистов", извиняюсь сказать, ниже плинтуса. Возникает вопрос, у нас "футболисты", прости господи, из другого теста наверное, из квашни.
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CSKA57
1606425466
Да.... Если уж тренер команды ничего понять не может, то куда нам простым смертным? Действительно, какая-то мистика!
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ySS
1606426447
«Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА» ... есть подозрение, что колдун сидит в башне... на ВЭБ арене)
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Вомбат
1606426659
К сожалению, большинство болельщиков смотрят футбол поверхностно и не замечают очевидного: как и год назад, в этом розыгрыше ЛЕ игроки ЦСКА не добегают, не проявляют спортивной злости в единоборствах, не взвинчавают темп, когда эт необходимо, короче не борются так, как борется Локо и даже Краснодар с Зенитом. Последние двое имеют на порядок более сильных соперников, чем ЦСКА, к тому же деградировали в футбольном плане ЦСКА же по сравнению с прошлым годом прибавил. Так что еврокубки Гинер сливает целенаправленно. ЛЕ дает очень мало денег, второе место в чемпионате дает пока что 20 млн. Дает только потому что пока мы еще 7-е в еврорейтинге. Через пару лет, в группу будет попадать только чемпион, а через 5 лет даже чемпиону надо будет проходить отбор. И это будет нереально.
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msh88
1606447600
Черчесов прям начал задавать тон отмазок и отговорок и это становится модно. Уже и для Гончаренко турнир заколдованный. Отговорка до конца турнира. Почему так плохо играете-так он же заколдованный. Потом скажет бабка нашептала, карма у них сильнее, сглазили, почему проиграли-так яблоко под подушку не положил, фарт ушел.
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Niko
1606448524
Отвратительная игра была. Точность пасов на нуле, точность ударов и того хуже. Самый опасный момент у соперника. Вообщем лучше не выходить в Европу с такой игрой. Это касается в этом году всех кроме локо, но пожалуй буду критиковать только своих, потому что за них больше всего стыдно. Вратарь фейнорда наверно замёрз вчера. На месте Михалыча вместо выходных всех отрабатывать удары и точность паса. Мы во дворе столько брака не имеем. Причём не вынужденных ошибок
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Oldtrafford83
1606454002
Пополнение в золотой фонд отмазок))
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vladimir-7
1606458369
Ну вот и всё, недруги ЦСКА прокомментировали свои вынужденные мыслишки, вылили накопившуюся желчь, а теперь можно спокойно приступать к анализу игры и продолжать тренироваться. Всё идет нормально, все работают и тренируются дальше. ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫЙ!!!
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Victor1961
1606460300
22 удара и только 4...... точно во вратаря..........показал бы кто пацанам, где вообще ворота находятся....
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monser08
1606467098
Просто заколдован весь российский футбол, пора расколдовываться.
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