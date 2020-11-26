Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после домашней ничьей с «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома – года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещe что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.

    Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА ни разу не выиграл в текущем розыгрыше ЛЕ.
    • Команда идет на последнем месте в группе.
    • Следующий соперник – «Вольфсберг». Матч состоится 3 декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2020 23:42
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Вомбат 2 минуты назад

      К сожалению, большинство болельщиков смотрят футбол поверхностно и не замечают очевидного: как и год назад, в этом розыгрыше ЛЕ игроки ЦСКА не добегают, не проявляют спортивной злости в единоборствах, не взвинчавают темп, когда эт необходимо, короче не борются так, как борется Локо и даже Краснодар с Зенитом. Последние двое имеют на порядок более сильных соперников, чем ЦСКА, к тому же деградировали в футбольном плане ЦСКА же по сравнению с прошлым годом прибавил. Так что еврокубки Гинер сливает целенаправленно. ЛЕ дает очень мало денег, второе место в чемпионате дает пока что 20 млн. Дает только потому что пока мы еще 7-е в еврорейтинге. Через пару лет, в группу будет попадать только чемпион, а через 5 лет даже чемпиону надо будет проходить отбор. И это будет нереально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +879

      ySS 6 минут назад

      «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

      ... есть подозрение, что колдун сидит в башне... на ВЭБ арене)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1856

      CSKA57 22 минуты назад

      Да.... Если уж тренер команды ничего понять не может, то куда нам простым смертным? Действительно, какая-то мистика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      саня ле 26 минут назад

      сказка вам что ли горбунков овсом покормить позабыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1337

      geroin161 34 минуты назад

      Гончаренко - Заколдованный для ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3981

      polt 39 минут назад

      Закормили вас баблом, импотентов-футболеров, мотивация на нуле. Вчера заменили Льоренте, так он чуть стадион не разнес. А наши с потухшим взором спокойно усаживаются на скамеечку, или вообще уходят в раздевалку. А уровень ТЕХНИЧЕСКОЙ и физической подготовки наших "футболистов", извиняюсь сказать, ниже плинтуса. Возникает вопрос, у нас "футболисты", прости господи, из другого теста наверное, из квашни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18347

      bset 47 минут назад

      Нужно больше работать над физикой и над быстрым перемещением мяча. А то пока в ногах мяч подержим, уже соперник перестроится. Самые интересные атаки были тогда, когда резкими движениями обыгрывали соперника, играли в касание и в касание пробивали по воротам. А когда стоишь перед всей защитой и думаешь, что же делать дальше, вся защита уже закроет всех игроков.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru