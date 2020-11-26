Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после домашней ничьей с «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома – года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещe что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.

Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», – сказал Гончаренко.