Гончаренко: «Лига Европы – заколдованный турнир для ЦСКА»

К сожалению, большинство болельщиков смотрят футбол поверхностно и не замечают очевидного: как и год назад, в этом розыгрыше ЛЕ игроки ЦСКА не добегают, не проявляют спортивной злости в единоборствах, не взвинчавают темп, когда эт необходимо, короче не борются так, как борется Локо и даже Краснодар с Зенитом. Последние двое имеют на порядок более сильных соперников, чем ЦСКА, к тому же деградировали в футбольном плане ЦСКА же по сравнению с прошлым годом прибавил. Так что еврокубки Гинер сливает целенаправленно. ЛЕ дает очень мало денег, второе место в чемпионате дает пока что 20 млн. Дает только потому что пока мы еще 7-е в еврорейтинге. Через пару лет, в группу будет попадать только чемпион, а через 5 лет даже чемпиону надо будет проходить отбор. И это будет нереально.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после домашней ничьей с «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома – года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещe что-то. В первом тайме предпосылок у нас было больше, была открытая игра, во втором после удаления соперник уплотнился, выпустили высоких игроков, но подач было мало, к сожалению.
Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА ни разу не выиграл в текущем розыгрыше ЛЕ.
- Команда идет на последнем месте в группе.
- Следующий соперник – «Вольфсберг». Матч состоится 3 декабря.