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  • Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

26 ноября 2020, 22:47
120

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» со счетом 0:0.

Несмотря на то, что соперник почти весь второй тайм играл вдесятером, москвичи так и не сумели забить ни одного гола.

ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе, у «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

ЦСКА (Россия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ахметов, 63), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Сигурдссон (Шкурин, 63), Чалов (Гайч, 80).

«Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ниеувкуп, Сенеси, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергейс (Боттегин, 82), Линссен, Торнстра (Верманн, 71), Йоргенсен.

Предупреждения: Обляков, 28; Ахметов, 71 – Йоргенсен, 43; Сенеси, 66; Ниеувкуп, 90.

Удаление: нет – Йоргенсен, 48.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы ЦСКА Фейеноорд
Комментарии (120)
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CSKA57
1606420169
В большинстве вымучили ничью.. Позорище! Прав Черчесов, рано еще Чалову в сборной играть!
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polt
1606420256
Очередная игра от импотентного российского клуба... Пипец полнейший.
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Мага 13
1606420288
унылую ничейку откатали
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bolel58
1606420296
Чмошники, позорники. Игры нет совсем, целый тайм играли в большинстве. Сброд, ублюдки, нет слов. Из тура в тур наблюдаем одно и тоже. Неужели наши клубы уже пробили дно, куда дальше падать то? Это вообще что сейчас было? Это футбол разве, тьфу!
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FanatSerj
1606420474
Вот согласен с Черчесовым на все 200% Чалов сейчас дно днищенское, команда Голландии уровня ЛЕ, тайм в большинстве и нихрена. И что сейчас руководство клуба будет тявкать ? кто теперь виноват опять тренер ? если они в ворота из штрафной ПРОСТО попасть не могут без сопротивления. На деле убери Акинфеева и Влашича из этого состава и огребли бы пятишку не меньше.
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Кузьмич на трибуне
1606420623
Ещё один жирный минус нашему футболу. Ещё одна страница позора. Очень грустно. Очень жаль.
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Вомбат
1606420789
Символично, что команда некогда выигравшая первый еврокубок для России, сейчас целенаправленно сливает РПЛ во вторую десятку. Второй сезон Гинер требует от Ганчаренко играть еврокубки в тренировочном режиме, чтобы сконцентрироваться на чемпионате, попасть в двойку ЛЧ и принести в бюджет клуба 20 мн евро. Думаете, этот хитрый россиянин не понимает, что в результате такой "игры" ЦСКА через 5 лет России вообще не видать ЛЧ, потому что напрямую туда не будет попадать даже чемпион? Прекрасно понимает. Значит он знает, что лично его, Гинера, через 5 лет у руля команды не будет. Этот вопрос обсуждался на одном уважаемом футбольном сайте, в принципе не очень помойном. И вот что интересно. Болельщики ЦСКА с моим (не только моим) мнением почти все согласны. И они же согласны и с Гинером. Что будет через 5 лет -- им чихать. Им надо в этом году золото, или хотя бы серебро. Как ЦСКА стал позором росфутбола, так и его болельщики стали позором нации.
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NewLife
1606420816
Как написал один корреспондент: российским командам дали по очку.
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Кузьмич на трибуне
1606420998
Тут кому то стыдно за Спартак и за Тарасовку, а мне стыдно со вторника, за все четыре наши команды. Честное слово стыдно Мне стыдно. Не знаю как не стыдно нашим мяченогам-миллионерам перед нами, а вот мне было за них стыдно, больно, и очень грустно!!!
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JTherry
1606421234
еще одно унижение российского клуба: целый тайм цска играли (или мучались) в большинстве, и не сумели ничего противопоставить не самой сильной команде из Нидерландов... но больше всего в конце матча разозлил комментатор Шнякин, сказавший в эфире, что надо схитрить в штрафной и получить пенальти, докатились... Чалов - слабак, для "внутреннего использования"...
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