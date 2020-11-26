Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» со счетом 0:0.

    Несмотря на то, что соперник почти весь второй тайм играл вдесятером, москвичи так и не сумели забить ни одного гола.

    ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе, у «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

    Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

    ЦСКА (Россия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ахметов, 63), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Сигурдссон (Шкурин, 63), Чалов (Гайч, 80).

    «Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ниеувкуп, Сенеси, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергейс (Боттегин, 82), Линссен, Торнстра (Верманн, 71), Йоргенсен.

    Предупреждения: Обляков, 28; Ахметов, 71 – Йоргенсен, 43; Сенеси, 66; Ниеувкуп, 90.

    Удаление: нет – Йоргенсен, 48.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2020 22:47
    Комментарии131
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3373

      maygli 13 минут назад

      Прото не везёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +690

      г.Онега 46 минут назад

      Всё идёт к тому что весной опять без наших клубов играть будут ,как и в прошлом году

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      аларм дубль2 > г.Онега 42 минуты назад

      А ЗАЧЕМ МЫ ТАМ!ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫШИБУТ,ТЕМ МЕНЬШЕ О ПОЗОРЕ БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11095

      alarm > аларм дубль2 29 минут назад

      жертва инцеста, ты про какой позор?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle > alarm 26 минут назад

      А он настойки на брюкве нализался, белочку хапнул и с визгами хрюнделем по клавиатуре бьет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +879

      ySS > alarm 12 минут назад

      Позор - это объяснение собственных просчетов лимитами, перелетами, судьями и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +879

      ySS 52 минуты назад

      Гинер не планирует играть в ЛЕ по весне.
      Это будет мешать борьбе за денежную ЛЧ.
      Результаты клуба вполне соответствуют тезису

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > ySS 48 минут назад

      Походу, Гинер уже мало, что решает в клубе))) А ВТБ растить конкурента Зениту, вроде как и не с руки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +879

      ySS > serglider 27 минут назад

      Но получить гарантированные миллионы за участие в группе ЛЧ и ВТБ будет не против)
      а нынешнему зениту главный конкурент он сам, вернее всё руководство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9410

      JTherry > serglider 6 минут назад

      цска фактически владеет госкомпания ВЭБ.РФ - которой заправляют "эффективные менеджеры" по распилу бабла, типа Шувалова, компания каждый год фиксирует многомиллиардные убытки, но футбольный клуб не помешает...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      дед - 18 лет 56 минут назад

      Зато выполнили Главное --- все мячи летели в сторону ворот.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > дед - 18 лет 50 минут назад

      Ну, тогда считай задачу максимум выполнили))) На следующий год цель - что бы мячи летели))) А еще через год - все мячи))) Потом будет одна команда участница в еврокубках и все будет начхать, как она выступит)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1856

      CSKA57 58 минут назад

      Приятная новость! На послематчевой конференции Гончаренко сказал, что Чалова начали учить играть в футбол! Это уже прогресс!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > CSKA57 45 минут назад

      На мой взгляд, там надо всех начинать учить в футбол))) Ребята вышедшие на замену, похоже, вообще в футбол первый раз играли)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9410

      JTherry > CSKA57 34 минуты назад

      странно)) недавно писали, что цска могли Кристал Пэласу втюхать Чалова за 25 лимонов, а оказывается, Ганчаренко его еще и в футбол не научил играть)) ню-ню, "прогресс"! тогда чего Гинер усирался против слов Черчесова - он же ему глаза открыл на мнимые "достоинства" Чалова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle 1 час назад

      Мне кажется, нашему юному товарищу "аларм дубль 2" пора санитаров вызывать. Башкой уже о клавиатуру бьется

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      аларм дубль2 > Puddle 40 минут назад

      ЗНАЛ ЧТО ТЫ ДЕБИЛ,НО НЕ НАСТОЛЬКО ЖЕ?ДИБИЛ ТЫ СО СМЫСЛОМ,УДАРЕННЫЙ В ДЕТСТВЕ КОРОМЫСЛОМ!ГЫ ГЫ ГЫ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3046

      Puddle > аларм дубль2 31 минуту назад

      Визгарь, иди почитай букварь! Гы-гы-гы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8765

      alex1951 1 час назад

      Дикий Адвокат уезжает из Москвы довольным.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11535

      KLIM777 1 час назад

      кто млять проклял российски футбол? Это уже просто писец какой-то.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5618

      NewLife > KLIM777 1 час назад

      Тот, кто установил лимит и осень-весна.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      CSKA57 > KLIM777 1 час назад

      Гончаренко надо срочно в Беларусь слетать, проклятье снять!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11535

      KLIM777 > NewLife 1 час назад

      поподробней можно, каким это образом влияет?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5618

      NewLife > KLIM777 1 час назад

      Ну насчет лимита разве неясно - это возможность жопоногим паспортистам в отсутствии конкуренции от дешевых зулусов, становиться долларовыми миллионерами и играть так как мы все видели на кубках.
      Чисто мое субъективное мнение, что если начинать весной и захватывать частично лето, то к кубкам команды подойдут с залеченными за лето травмами и в хорошей физ форме, но чиновники хотят летом к морю и на дачу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11535

      KLIM777 > NewLife 1 час назад

      Лимит реально мешает.

      А вот система осень весна или весна осень значения не имеет. Что при так, что так все равно играют в декабре.

      Куда ж они залечат травмы, если у них чемпионат с марта будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5618

      NewLife > KLIM777 1 час назад

      как раз к кубкам и залечат.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > NewLife 55 минут назад

      Дык, осень-весна по той же причине установили, что мы сейчас наблюдаем))) Только тогда объясняли, что клуб, выигрывая чемпионат в декабре, к сентябрю уже играет практически другим составом и уже не показывает "чемпионскую" игру. Как бы выигрыш Зенитом еврокубка, доказал, что разумное зерно в этом есть. Почему, сегодня наши клубы так деградировали - вопрос! Мое, сугубо личное мнение, что тут системные просчеты в качестве подготовки отечественных тренеров и по сути, уничтожение детской школы подготовки. Три-четыре специализированных центра на всю страну - это мизер! При этом педсоставы там работают по принципу: Как вы мне платите - так я и тружусь))) Остальные школы представляют собой трехдневные двухчасовые занятия в неделю, одним мячом на "колхозном" огороде)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5618

      NewLife > serglider 50 минут назад

      Насчет подготовки тренеров и детско юношеского футбола это отдельная боль. А вот то, что победив в декабре, к сентябрю подойдут с новым составом, это известная отмазка чиновников, не имеющая с футболом ничего общего, по-моему.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +642

      Andrew01 > KLIM777 46 минут назад

      Пока Газаев не сбреет усы ЦСКА в Европе ничего не выиграет! он обещал это сделать если выиграют кубок УЕФА а слово свое не сдержал....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > NewLife 32 минуты назад

      По крайней мере до позапрошлого года это работало! Мы стояли прочно за топ-чемпионатами Европы, даже когда португальцы нас обошли и стало на один клуб представительство меньше, это не выглядело так безнадежно. Потом поменялось руководство РФС и... как отрезало! Этот и предыдущий сезоны просто какое-то днище в еврокубках! Кому проигрываем? Грузинам, евреям, бельгийцам... Я уже молчу про немцев, англичан, испанцев, итальянцев... Обыгрывают просто на классе, как дворовых пацанов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +808

      Граф2019 > KLIM777 22 минуты назад

      ненависть и санкции...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > Andrew01 9 минут назад

      Да и хрен с ЦСКА! Но у нас же есть Зенит, Спартачи, Локо, Краснодар... там то кто что не побрил? Почему они в еврокубках так кисло играют? Ростов еще недавно "делал" Баварию и Аякс, а тут бездарно продул евреям...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      tilvan 1 час назад

      Гончаренко в отставку

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      аларм дубль2 > tilvan 1 час назад

      ДА ВЕСЬ НАШ ФУТБОЛ В ОТСТАВКУ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6114

      knikos > tilvan 1 час назад

      А Гончаренко при чём ? Он выпускает двух столбов, а хавы пешочком начинают мяч поперёк поля катать .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +721

      serglider > knikos 19 минут назад

      А толку что? "Столбы" должны хорошо играть головой! Эти, такое впечатление, что уже во время игры узнали, что головой играть можно))) Идет навес в штрафной соперника, они не могут попасть в ворота, выносят мяч из чужой штрафной, начиная атаку на собственные ворота))) Идет навес, в штрафной Акинфеева, наш пень и нападающий соперника, при этом нападающий даже не пытается бороться и просто стоит. Наш чудило умудряется промахнуться по мячу играя головой))) Благо соперник офигел с такого "подарка" и не смог обработать мяч... А так бы опять слушали нелепые оправдания, что де в целом мы играли лучше, были подходы, не повезло вот только с реализацией...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9272

      paracetamol 1 час назад

      Когда покупаешь коней, надо смотреть зубы. А эти беззубых накупили.

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru