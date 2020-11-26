Лига Европы. ЦСКА в большинстве не смог победить «Фейеноорд» и остался последним в группе

В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» со счетом 0:0.

Несмотря на то, что соперник почти весь второй тайм играл вдесятером, москвичи так и не сумели забить ни одного гола.

ЦСКА набрал третье очко и остался на последнем месте в группе, у «Фейеноорда» пять баллов и промежуточная вторая строчка в квартете.

Лига Европы. Групповой этап. 4-й тур

ЦСКА (Россия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Ахметов, 63), Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 71), Влашич, Эджуке (Тикнизян, 80), Сигурдссон (Шкурин, 63), Чалов (Гайч, 80).

«Фейеноорд»: Марсман, Спайич, Ниеувкуп, Сенеси, Димерс, Гертрейда, Кекчю, Бергейс (Боттегин, 82), Линссен, Торнстра (Верманн, 71), Йоргенсен.

Предупреждения: Обляков, 28; Ахметов, 71 – Йоргенсен, 43; Сенеси, 66; Ниеувкуп, 90.

Удаление: нет – Йоргенсен, 48.

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