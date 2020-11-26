Лазович – об игре с Широковым: «Если ты плохо выступаешь, Роман скажет в лицо: «Ты был мешком с говном»

Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович рассказал о совместном выступлении с Романом Широковым. Сейчас россиянин проходит обвиняемым по делу об избиении арбитра.

— У Широкова сейчас непростая ситуация.

— Знаю об этом. В России не все хорошо к нему относятся, но Роман по-настоящему открытый и душевный человек. Очень его люблю. У меня никогда не было с ним проблем. Если ты играешь паршиво, он подойдет к тебе и скажет в лицо: «Сегодня ты был мешком с говном». В этом весь Роман, и его надо принимать таким.

Все люди совершают ошибки, в том числе и он. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения. Разумеется, Роман должен извиниться за свой поступок, но он никого не убил. Он дал этой стране много позитива.

— Широков говорил что-то подобное после плохих матчей?

— Конечно, много раз.

— Как вы на это реагировали?

— У меня никогда не было с ним проблем. Он всегда стоял за меня. Роман был одним из тех, кто вступился за меня, когда у меня случился конфликт с Лучано Спаллетти.