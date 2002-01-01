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    Лазович – об игре с Широковым: «Если ты плохо выступаешь, Роман скажет в лицо: «Ты был мешком с говном»

    Бывший игрок «Зенита» Данко Лазович рассказал о совместном выступлении с Романом Широковым. Сейчас россиянин проходит обвиняемым по делу об избиении арбитра.

    — У Широкова сейчас непростая ситуация.

    — Знаю об этом. В России не все хорошо к нему относятся, но Роман по-настоящему открытый и душевный человек. Очень его люблю. У меня никогда не было с ним проблем. Если ты играешь паршиво, он подойдет к тебе и скажет в лицо: «Сегодня ты был мешком с говном». В этом весь Роман, и его надо принимать таким.

    Все люди совершают ошибки, в том числе и он. После того, что он сделал для России, он не заслужил такого осуждения. Разумеется, Роман должен извиниться за свой поступок, но он никого не убил. Он дал этой стране много позитива.

    — Широков говорил что-то подобное после плохих матчей?

    — Конечно, много раз.

    — Как вы на это реагировали?

    — У меня никогда не было с ним проблем. Он всегда стоял за меня. Роман был одним из тех, кто вступился за меня, когда у меня случился конфликт с Лучано Спаллетти.

    • Лазович сейчас занимает пост спортивного директора в сербском «Партизане».
    • «Зениту» игрок принадлежал с 2010 по 2014 год (51 матч в РПЛ, 17 голов).
    • Лазович дважды брал РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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