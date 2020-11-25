Крыховяк – о России: «Для меня все было в новинку. Ощущение, словно ты в диснеевском мультике»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о жизни в России и путешествии на Камчатку во время пандемии.

«Нужно было оставаться в России, покинуть страну было проблематично. О Камчатке я слышал много крутого и решил, что у меня не будет лучшей возможности там побывать и все увидеть собственными глазами.

О том, что это отличное место, мне говорили буквально все. Но при этом никто там не был! Меня это очень удивило, как такое вообще может быть?! Перелет занимает около восьми часов, добраться до Камчатки из Москвы не так уж и легко.

Для меня все это было в новинку. Пусть я сам из маленького города, но все равно... Представляете, идешь и вдруг видишь медведей. Я успел только подумать: «Ох, как такое вообще возможно?»

Раньше я слышал много хорошего о Санкт-Петербурге, какой это фантастический город. Но я предпочитаю Москву. Когда находишься в центре Москвы, на Красной площади, где Кремль и собор Василия Блаженного, ощущение такое, словно ты в диснеевском мультике. Это восхитительно, просто невероятно» – цитирует Крыховяка пресс-служба УЕФА.

Сегодня «Локомотив» сыграет в Мадриде с «Атлетико».

Начало встречи – в 23:00 по Москве.

Крыховяк показал фото с Камчатки на фоне медведей