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    Индзаги: «Пытались закрыть Дзюбу, особенно его голову, но пропустили от него»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (3:1).

    «Мы могли бы лучше подготовиться к длинным передачам «Зенита». Мы пытались закрыть Дзюбу, особенно его голову, но пропустили от него.

    Сегодня мы забили три гола, хотя могли забить шесть-семь. Нам есть над чем работать», – приводит слова Индзаги Football Italia.

    • «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
    • В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

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    Источник: Football Italia

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