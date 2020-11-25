Индзаги: «Пытались закрыть Дзюбу, особенно его голову, но пропустили от него»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (3:1).

«Мы могли бы лучше подготовиться к длинным передачам «Зенита». Мы пытались закрыть Дзюбу, особенно его голову, но пропустили от него.

Сегодня мы забили три гола, хотя могли забить шесть-семь. Нам есть над чем работать», – приводит слова Индзаги Football Italia.

«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

В четырех матчах команда Семака набрала одно очко.

Дзюба – лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов. Он опередил Тихонова