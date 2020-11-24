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  • «Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода в матче с «Ахматом»

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода в матче с «Ахматом»

24 ноября 2020, 21:25
10

ЭСК РФС получила несколько обращений от клубов РПЛ по итогам матчей 15-го утра РПЛ.

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.

«Арсенал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением 11-метрового удара на 59-й минуте и назначением пенальти на 70-й минуте.

«Краснодар» обратился в ЭСК по эпизоду на 90+2 минуте, когда главный арбитр вынес предупреждение Кристиану Рамиресу.

«Тамбов» обратился в ЭСК по эпизоду на 64-й минуте матча, когда Вараздату Арояну было вынесено второе предупреждение в матче с «Краснодаром», – сообщили в ЭСК РФС.

  • «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и остался на втором месте в РПЛ.

Источник: Sport4
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (10)
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СвинкаСправедливости
1606243619
Пошёл ты нахрен, Зенит.
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AZ
1606244708
Что такое ЭСК?
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СвинкаСправедливости
1606248664
О-о-ой, посмотрите-ка, Ракицкого удалили второго раз сезон, так нельзя, раньше такого не было...
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TimurT
1606253725
Ой посмотрите это же зенька жалуется! Типо Карасев виновен! А на данный момент Лацио по полной программе имеет зеньку и тут тоже Карасев?
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Просто-333
1606279274
Вот жаловаться наши клубы умеют. А вот с игрой хоть плачь...
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paracetamol
1606297567
Зенит правильно обратился. Судейство Карася был ужасным.
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Каратель помойников
1606313452
Помню визги зинаидовцев в своё время "...играть надо,а не ныть..", .."джем снятия с чемпионата.." а сами то что? Кликуши трепливые,а как же играть,а не ныть?
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