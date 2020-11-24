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    «Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода в матче с «Ахматом»

    ЭСК РФС получила несколько обращений от клубов РПЛ по итогам матчей 15-го утра РПЛ.

    «Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с назначением пенальти в ворота «Зенита» на 53-й минуте и неназначением 11-метрового удара в ворота «Ахмата» на 74-й минуте.

    «Арсенал» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначением 11-метрового удара на 59-й минуте и назначением пенальти на 70-й минуте.

    «Краснодар» обратился в ЭСК по эпизоду на 90+2 минуте, когда главный арбитр вынес предупреждение Кристиану Рамиресу.

    «Тамбов» обратился в ЭСК по эпизоду на 64-й минуте матча, когда Вараздату Арояну было вынесено второе предупреждение в матче с «Краснодаром», – сообщили в ЭСК РФС.

    • «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и остался на втором месте в РПЛ.

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    Источник: Sport4

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