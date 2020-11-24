Лодыгин: «Зенит» поборется с «Лацио» за второе место»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

– Будет равная и интересная игра. Вероятно, с большим количеством голов. Жду осторожного начала, потому что обеим командам нужны очки. «Зенит» должен побеждать на «Олимпико», потому что у него нет другого выхода.

«Лацио» в последние годы не был действующим лицо в Лиге чемпионов, но в Серии А всегда на виду и борется за скудетто. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

– Вы удивлены положением команд в группе?

– Я ожидал, что «Зенит» после трех туров будет выше. Однако, все еще может измениться. Победа «Брюгге» в России повлияла на положение команд, но у Семака есть все шансы, чтобы выйти хотя бы в Лигу Европы.

«Боруссия» кажется мне фаворитом группы, «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место.

Лодыгин сейчас без клуба.

Последней его командой был «Арсенал».

«Зенит» сыграет с «Лацио» сегодня, 24 ноября. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

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