Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лодыгин: «Зенит» поборется с «Лацио» за второе место»

24 ноября 2020, 07:54
14

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

– Будет равная и интересная игра. Вероятно, с большим количеством голов. Жду осторожного начала, потому что обеим командам нужны очки. «Зенит» должен побеждать на «Олимпико», потому что у него нет другого выхода.

«Лацио» в последние годы не был действующим лицо в Лиге чемпионов, но в Серии А всегда на виду и борется за скудетто. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

– Вы удивлены положением команд в группе?

– Я ожидал, что «Зенит» после трех туров будет выше. Однако, все еще может измениться. Победа «Брюгге» в России повлияла на положение команд, но у Семака есть все шансы, чтобы выйти хотя бы в Лигу Европы.

«Боруссия» кажется мне фаворитом группы, «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место.

  • Лодыгин сейчас без клуба.
  • Последней его командой был «Арсенал».
  • «Зенит» сыграет с «Лацио» сегодня, 24 ноября. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

Лодыгин: «Топ-3 вратаря России – Акинфеев, я, Шунин»

Источник: официальный сайт «Лацио»
Лига чемпионов Зенит Лацио Лодыгин Юрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1606196762
Лодыгин точно что то употребляет. Я бы его на допинг проверил!
Ответить
paracetamol
1606200714
Если Семак не выиграет, гнать его нахр!
Ответить
Dr.Metal
1606201349
не поборется
Ответить
Павелий
1606203689
Журналисты, ну закопайте вы этого грека-понтореза и не спрашивайте его никогда и ни о чём.
Ответить
nemolod
1606204281
Хорошо,если вничью сумеют удержать-итальянские команды бьются до последней секунды ,игроки и тренеры стремятся не упустить денег и у них нет таких богатых спонсоров!
Ответить
polt
1606205268
Лодыгин: «Зенит» поборется с «Лацио» за второе место». И я: "Зенит" займет первое место в группе". Одинаковый бред.
Ответить
general.lizyukov
1606207766
Мечты, мечты... Чудо, если в ЛЕ попадут.
Ответить
maryagryzenkova
1606213435
Хочешь СЕКСА уже сегодня?! - Регистрируйся и спасай девочек от скуки. Красивые и доступные ждут предложений от мужчин и очень ХОТЯТ СЕКСА! Все анонимно и бесплатно. Не упусти свой шанс...------ http://rzd.ac/3sS5028
Ответить
нейтральныйкакникто
1606216850
Лодыгин наверное не интересуется и не знает результаты первых трёх игр Зенита, если делает такие заявления.
Ответить
Axe111
1606217175
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХА
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
5
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
Вчера, 19:50
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
Вчера, 13:09
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
Вчера, 09:11
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
Вчера, 08:30
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
Вчера, 08:23
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
Вчера, 00:41
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 00:11
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+