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    Лодыгин: «Зенит» поборется с «Лацио» за второе место»

    Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

    – Будет равная и интересная игра. Вероятно, с большим количеством голов. Жду осторожного начала, потому что обеим командам нужны очки. «Зенит» должен побеждать на «Олимпико», потому что у него нет другого выхода.

    «Лацио» в последние годы не был действующим лицо в Лиге чемпионов, но в Серии А всегда на виду и борется за скудетто. Победит тот, кто допустит меньше ошибок.

    – Вы удивлены положением команд в группе?

    – Я ожидал, что «Зенит» после трех туров будет выше. Однако, все еще может измениться. Победа «Брюгге» в России повлияла на положение команд, но у Семака есть все шансы, чтобы выйти хотя бы в Лигу Европы.

    «Боруссия» кажется мне фаворитом группы, «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место.

    • Лодыгин сейчас без клуба.
    • Последней его командой был «Арсенал».
    • «Зенит» сыграет с «Лацио» сегодня, 24 ноября. Начало встречи – в 23:00 по Москве.

    Лодыгин: «Топ-3 вратаря России – Акинфеев, я, Шунин»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Лацио»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3751

      Павелий 4 минуты назад

      Журналисты, ну закопайте вы этого грека-понтореза и не спрашивайте его никогда и ни о чём.

      0
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      Рейтинг: +709

      Dr.Metal 43 минуты назад

      не поборется

      0
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      Рейтинг: +9241

      paracetamol 53 минуты назад

      Если Семак не выиграет, гнать его нахр!

      0
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      Рейтинг: -1304

      Стыдно за зенит > paracetamol 25 минут назад

      Не Семака гнать, а полностью расформировать неудавшийся нацпроект.

      0
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      Рейтинг: +6591

      Hektor 84 1 час назад

      Лодыгин точно что то употребляет. Я бы его на допинг проверил!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2792

      raritet > Hektor 84 42 минуты назад

      И я про то, что в последние игры за Зенит он так косячил.....

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